Papa Francisco critica políticas ditadas pelo medo

O papa Francisco mostrou neste domingo preocupação com políticas nacionais ditadas pelo medo. “O mundo de hoje é freqüentemente habitado pelo medo. É uma doença antiga … E o medo muitas vezes se volta contra pessoas estrangeiras, diferentes, pobres, como se fossem inimigos”, disse.

“Há países onde as políticas são ditadas pela luta contra essas pessoas”, acrescentou, do Vaticano.

O papa não citou nenhum país em específico em suas críticas, mas a data sugere que ele está preocupado com o resultado das eleições da Itália, que aconteceram há uma semana.

No pleito de 4 de março, o partido nacionalista Liga (ex-Liga Norte) conseguiu 18% dos votos explorando o medo dos italianos do norte com a perda da identidade nacional e com os imigrantes.

Ao sul, o que imperou na eleição foi o medo da insegurança econômica e do desemprego. Nessas áreas, o partido Movimento Cinco Estrelas foi o mais votado.

O pontífice, que fez da defesa dos imigrantes um pilar chave de seu papado ao longo destes cinco anos, pediu por ações para resolver os problemas políticos que fazem com que muitos fujam de seus países de origem.

O papa discursou na celebração do 50º aniversário da comunidade Sant’Egídio, de Roma, que ajudou nos últimos dois anos cerca de 1000 refugiados, principalmente sírios chegarem pela Itália.