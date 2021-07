Papa Francisco celebra o Ângelus do hospital após cirurgia

Do décimo andar da Policlínica Universitária A. Gemelli, na Itália, o papa Francisco celebrou o Ângelus, tradicional bênção de domingo. O pontífice se recupera de uma cirurgia no intestino grosso feita no domingo passado.

Francisco apareceu na sacada e pediu orações e apoio às crianças que também estão sendo tratadas no hospital. “Senti profundamente a proximidade e o apoio das vossas orações. Obrigado do fundo do meu coração”, disse aos fiéis.

Essa foi a primeira vez que Francisco não celebrou o Ângelus do Vaticano, exceto quando estava viajando. Matteo Bruni, porta-voz da Santa Sé, afirmou na semana passada que o pontífice se recupera bem após a retirada de parte do cólon. Além disso, exames de sangue descartaram qualquer sinal de infecção.