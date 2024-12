Papa Francisco aparece com machucado no queixo em cerimônia no Vaticano

O papa Francisco apareceu em uma cerimônia no Vaticano neste sábado, 7, com um machucado roxo no queixo e no pescoço.

De acordo com a AP, um porta-voz do pontífice informou que ele se chocou contra uma mesa de cabeceira, nesta sexta-feira, 6.

Na cerimônia, o argentino, que completará 88 anos de idade no próximo dia 17, nomeou 21 novos cardeais, entre eles o brasileiro Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre.

Publicidade