Papa excomunga padre envolvido em escândalo de abuso sexual no Chile

O papa Francisco excomungou o padre Fernando Karadima, de 88 anos, que está no centro do grande escândalo de abuso sexual na Igreja Católica no Chile, informou o Vaticano nesta sexta-feira (29).

“O papa Francisco demitiu da função clerical Fernando Karadima Fariña, da arquidiocese de Santiago do Chile. O Santo Padre tomou esta decisão excepcional de forma consciente e pelo bem da Igreja”, informa o comunicado do Vaticano.

Karadima foi considerado culpado em uma investigação do Vaticano em 2011 de abusar de adolescentes por muitos anos. Ele recebeu à época ordem para viver uma vida de oração e penitência e foi suspendo de seus deveres, mas não fora excomungado.

Sete bispos chilenos renunciaram desde junho, após uma investigação sobre um suposto encobrimento das ações de Karadima.

O padre Karadima, que sempre negou as acusações, escapou da Justiça civil por conta da prescrição dos crimes.

Segundo o comunicado do Vaticano, Francisco assinou um decreto de excomunhão, tecnicamente conhecido como “redução ao estado laical”, na quinta-feira, e Karadima, que muitos acreditam estar morando em uma casa de repouso na capital chilena, foi notificado nesta sexta-feira.

No total, 167 membros da Igreja Católica no Chile são atualmente investigados como autores ou cúmplices de abusos contra menores e adultos que se estenderam por quase seis décadas.

Entre as demissões acolhidas por Francisco, está a do polêmico dom Juan Barros – acusado de ter acobertado as ações de um padre pedófilo. Em sua viagem ao Chile em janeiro, o papa chegou a defendê-lo, em um primeiro momento, mas depois voltou atrás e pediu desculpas às vítimas em nome da Igreja.

Além do Chile, outros países também foram atingidos por escândalos semelhantes. Nos Estados Unidos, um relatório de um grande júri revelou que 301 padres no Estado da Pensilvânia haviam abusado sexualmente de menores durante os últimos setenta anos. Outros estados do país iniciaram investigações similares após o escândalo.

Acusações semelhantes também surgiram na Austrália e Alemanha. Há duas semanas, o papa convocou importantes bispos de todo o mundo para comparecerem ao Vaticano em fevereiro para uma reunião que discutirá formas de proteger menores contra o abuso sexual.

(Com Reuters e AFP)