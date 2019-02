Papa defende respeito aos direitos dos refugiados

Cidade do Vaticano, 17 jun (EFE).- O papa Bento XVI defendeu neste domingo que os direitos dos refugiados ‘sejam sempre respeitados e que, em breve, possam se reunir com seus entes queridos’, em pronunciamento feito durante a missa dominical do Ângelus na praça de São Pedro do Vaticano.

O pontífice lembrou a proximidade do dia 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado, promovido pelas Nações Unidas para, segundo Bento XVI, chamar a atenção da comunidade internacional sobre ‘as condições de muitas pessoas forçadas a fugir de sua própria terra ameaçadas por conflitos armados e graves formas de violência’.

Em seu discurso, o papa destacou ainda que, neste domingo, será realizado o encerramento do 50º Congresso Eucarístico Internacional, ‘que nesta semana fez de Dublin a cidade da Eucaristia, onde muitas pessoas se recolheram em orações diante da presença de Cristo’.

‘No mistério da Eucaristia, Jesus quis permanecer conosco para nos fazer entrar em comunhão com ele e entre nós. Confiamos a Maria Santíssima os frutos maduros nesses dias de reflexão e oração’, acrescentou. EFE