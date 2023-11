Papa cancela discurso devido a mal-estar

O papa Francisco cancelou um discurso preparado para uma reunião com rabinos europeus nesta segunda-feira, 6, afirmando que não estava se sentindo bem. O Vaticano comunicou que o pontífice estava sofrendo de um leve resfriado, mas que prosseguiria com seus outros compromissos do dia.

“Bom dia. Saúdo a todos e dou-lhes as boas-vindas e agradeço esta visita, que muito me agrada”, disse ele a uma delegação da Conferência dos Rabinos Europeus. “Mas acontece que não estou bem e por isso prefiro não ler o discurso, mas distribuirei uma cópia”, completou.

De acordo com a agência de notícias Reuters, Francisco parecia estar com falta de ar ao cumprimentar os rabinos no início da reunião, e o cancelamento do seu discurso provocou um breve susto entre os presentes.

O líder da Igreja Católica não tem parte de um pulmão, que foi removido quando ele era jovem em sua terra natal, a Argentina.

“O papa Francisco está com um resfriado leve e tem um longo dia de audiências”, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, em comunicado.

“Ele queria cumprimentar os rabinos europeus individualmente e por isso transmitiu-lhes o seu discurso por escrito. O restante das suas atividades continua regularmente”, acrescentou Bruni.

Não é a primeira vez que Francisco deixa de ler discursos no último minuto para preservar suas forças – ele também terá uma grande reunião com crianças de todo o mundo nesta segunda-feira, no Vaticano.

O papa foi operado em 7 de junho para tratar uma hérnia abdominal. Ele passou nove dias no hospital e parece ter se recuperado completamente da operação.

Desde então, o pontífice fez três viagens ao exterior, e deve ir a Dubai no próximo mês para a cúpula climática das Nações Unidas, a COP28.

