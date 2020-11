Pandemia põe Paris no topo de cidades mais caras e faz Nova York despencar 

Paris e Zurique se uniram a Hong Kong no trio de cidades com custo de vida mais elevado, substituindo Singapura e Osaka, aponta um estudo publicado na edição desta quarta-feira da revista The Economist e feito pela Economist Intelligence Unit, empresa de pesquisas ligada à publicação. Nova York, conhecida por seus imóveis pequenos, mas de preços exorbitantes, perdeu um lugar, indo à sétima posição.

O impacto da pandemia de Covid-19 sobre o dólar foi a principal causa da variação do custo de vida em muitos países, destaca a pesquisa. “A pandemia fez com que o dólar perdesse valor, enquanto as moedas do oeste europeu e do norte da Ásia ganharam força, o que teve consequências no preço de bens e serviços”, destacou Upasana Dutt, que está entre os responsáveis pelo estudo.

O maior salto na lista foi de Teerã, que subiu 27 colocações, devido ao impacto das sanções americanas, que encareceram tanto produtos básicos quanto itens importados. Já São Paulo e Rio de Janeiro, as mais caras do Brasil, desceram 23 casas, chegando à 119ª posição, entre 133 cidades de todo o mundo.

Em certas cidades, ações governamentais também impulsionaram mudanças nos preços. A Argentina, representada no ranking pela capital, Buenos Aires, impôs novos controles de preços durante a pandemia em meio à alta demanda por certos produtos. Outros aumentaram impostos para compensar as quedas de receita. A queda do preço do petróleo, por exemplo, fez com que o governo da Arábia Saudita aumentasse o impostor sobre valor agregado (IVA) de 5% para 15%, com início em julho deste ano.

Publicado anualmente, o relatório avalia 133 cidades globais e compara o preço de 138 itens de uso diário em cada uma dessas localidades, como transporte, alimentação, roupas e lazer.

Em todo o mundo, a queda do custo de vida seguiu a dos preços de roupas e calçados, uma vez que pessoas em isolamento e quarentena pararam de comprar peças novas. O aumento do trabalho remoto, por outro lado, levou a um salto na compra de eletrônicos, cujos preços foram os que mais subiram segundo o estudo.

Continua após a publicidade

A mudança no estilo de vida dos cidadãos durante a pandemia tem um papel fundamental na mudança de preços em determinadas cidades, ressalta o estudo. Muitas pessoas voltaram a vícios para lidar com o estresse, à exemplo da alta na procura por álcool, fazendo com que os preços aumentassem. Fumantes também estão pagando mais: todas as cinco cidades australianas no índice tiveram aumentos de mais de 10% em preços de tabaco.

“Paris e Zurique se uniram a Hong Kong no topo da lista devido à alta do euro e do franco suíço”, indica o relatório, segundo o qual os preços em Singapura caíram principalmente devido à redução da demanda causada pelo êxodo de trabalhadores estrangeiros.

Em Osaka, terceira maior cidade do Japão, “os preços de bens de consumo ficaram estagnados e o governo japonês subsidiou custos como o do transporte público”, assinala o texto.

Devastada pela guerra, Damasco, na Síria, é a cidade com o menor custo de vida entre as listadas, seguida por Tashkent, no Uzbequistão, Lusaka, na Zâmbia, e Caracas, na Venezuela.

Confira abaixo a lista das dez cidades mais caras do mundo, segundo a Economist Intelligence Unit:

(1) Paris, França

(1) Zurique, Suíça

(1) Hong Kong, China

(4) Cidade de Singapura, Singapura

(5) Osaka, Japão

(5) Tel Aviv, Israel

(7) Nova York, Estados Unidos

(7) Genebra, Suíça

(9) Los Angeles, Estados Unidos

(9) Copenhagen, Dinamarca