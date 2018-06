Palestinos lançam 45 projéteis contra Israel, que bombardeia Gaza

As milícias palestinas da Faixa de Gaza lançaram pelo menos 45 projéteis durante a noite de terça-feira (20) contra Israel, que respondeu com bombardeios do Exército contra 11 alvos militares no enclave controlado pelo movimento islâmico Hamas. Pelo menos três palestinos ficaram feridos, segundo fontes do Ministério da Saúde de Gaza.

Os grupos armados palestinos lançaram “mais de 45 foguetes e bombas contra civis israelenses” no norte e leste da Faixa, informou o Exército israelense em comunicado.

Destes, pelo menos três caíram dentro de Gaza e outros sete foram interceptados pelo sistema de defesa Cúpula de Ferro, que dispara contra os projéteis apenas quando calcula que vão cair sobre população civil.

A Força Aérea do Exército respondeu com ataques contra 25 alvos na Faixa, pelo menos 11 deles em três bases militares do Hamas.

“A organização terrorista Hamas atacou civis israelenses durante a noite com um grave lançamento de foguetes e está arrastando a Faixa de Gaza e seus civis para um mau caminho. Hamas é responsável e sofrerá as consequências de atacar deliberadamente seu terror contra civis israelenses”, assegura o Exército em comunicado.

Um porta-voz do braço armado do Hamas, as milícias de Azedín al Kasam, reivindicou em comunicado a autoria de 48 lançamentos, que afirmou, foram em resposta aos ataques contar instalações militares do grupo.

Os ataques israelenses causaram pelo menos três feridos, informou o Ministério da Saúde em Gaza, dois policiais do Hamas e um civil.

Israel e as milícias de Gaza mantêm uma frágil trégua desde 2014, em risco nos últimos meses pelos confrontos e agressões que acontecem desde o início da Grande Marcha do Retorno, no dia 30 de março.

(Com EFE)