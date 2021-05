Palestino esfaqueia duas pessoas e é morto pela polícia israelense

Um agressor palestino esfaqueou dois homens perto do bairro Sheikh Jarrah, em Jerusalém, nesta segunda-feira, 24, de acordo com a polícia israelense, ferindo-os antes de ser baleado e morto por policiais.

O vídeo nas redes sociais parecia mostrar o suspeito deitado imóvel e coberto com um lençol no chão. “Atacante baleado e morto”, disse o porta-voz da polícia israelense Micky Rosenfeld.

O serviço de ambulância Magen David Adom, de Israel, disse que dois homens israelenses na casa dos 20 anos ficaram feridos no ataque, um gravemente e outro moderadamente com facadas na parte superior do corpo.

Um segundo relatório de um trabalhador de serviços de emergência voluntário no local disse que os dois homens feridos sofreram lesões de faca na parte superior do corpo e estavam em estado moderado.

Um dos homens feridos estava vestindo um uniforme da força aérea israelense, vídeo postado na mídia social mostrou, com uma faca alojada em suas costas enquanto ele se ajoelhava no chão.

“O soldado recebeu tratamento médico no local e foi evacuado para um hospital para tratamento médico”, disse o Exército israelense em um comunicado.

O ataque aconteceu depois de um bombardeio de 11 dias de conflito, que matou cerca de 250 palestinos, incluindo 66 crianças, e feriu cerca de 2.000 outras pessoas. Doze pessoas em Israel morreram em ataques com foguetes.

Os ataques terminaram em uma trégua negociada pelo Egito na última sexta-feira. Mas no fim de semana a polícia de Israel voltou a reprimir manifestantes que atiravam pedras no complexo da mesquita Al-Aqsa, um sinal de como a situação continua instável.