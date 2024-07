Palácio de Versalhes é esvaziado para ‘operação de segurança’

O Palácio de Versalhes, onde acontecerão as provas de hipismo nos Jogos Olímpicos de Paris no final deste mês, foi esvaziado nesta quinta-feira, 4, para uma “operação de segurança”. A intervenção aconteceu depois que as autoridades de Yvelines receberam uma “denúncia”.

A prefeitura local recomendou que as pessoas evitassem a área, mas não especificou o motivo da operação. “As forças de segurança estão no local. Evite a área e siga as instruções das autoridades. Não transmita informações falsas”, publicou a conta oficial da prefeitura nas redes sociais.

Os visitantes esperaram do lado de fora por cerca de uma hora e meia até serem autorizados a entrarem no palácio novamente. A polícia afirmou que solucionou as dúvidas e que a operação agora está concluída. O castelo está “reabrindo gradualmente suas portas” informou o prefeitura.

What's happening here? We were waiting to be allowed inside the chateau Versailles and now it's being evacuated…and the military just went in pic.twitter.com/QfgKmTaktm — Fedde Benedictus (@FBenedictus) July 4, 2024

Uma fonte policial indicou ao jornal francês Le Figaro que a intervenção não se tratava de uma ameaça terrorista. O policial afirmou que aconteceu uma briga entre dois vendedores ambulantes, na qual um foi visto fugindo para dentro do palácio com uma faca.

O GIGN (Grupo Nacional de Intervenção da Gendarmaria), bombeiros e policiais também compareceram ao local após o alerta.

No mês passado, o Palácio de Versalhes precisou ser esvaziado devido a um incêndio no telhado, que estava em obra. Em dezembro, o monumento também fechou após uma ameaça de ataque terrorista.