Palácio de Buckingham revela fotos nunca antes vistas da realeza britânica

O Palácio de Buckingham inaugurou nesta quinta-feira, 17, uma exposição que revela fotos inéditas da realeza britânica. Chamada “Royal Portraits: A Century of Photography” (Retratos reais: um século de fotografia, em tradução livre), a mostra contará com mais de 150 itens da coleção de arquivos reais que vão desde a década de 1920 até os dias de hoje.

Exposta na The King’s Gallery, dentro do Palácio de Buckingham, a exposição vai contar com cartas, gravuras e fotografias, “a maioria das quais estão em exposição pela primeira vez”, disse a galeria em comunicado.

O que está na mostra

Uma imagem nunca antes vista mostra a falecida rainha Elizabeth II, sua irmã, a princesa Margaret, e a princesa Alexandra (então duquesa de Kent) segurando seus bebês recém-nascidos em 1964. A foto foi tirada pelo marido fotógrafo de Margaret, Antony Armstrong-Jones, como um agradecimento ao obstetra real Sir John Peel, que deu à luz todos os quatro bebês em dois meses.

Outras imagens da coleção incluem fotos dos pais de Elizabeth, rei George VI e a Rainha Mãe, tiradas por Cecil Beaton para evocar “uma sensação de estabilidade e esperança para a nação” durante a II Guerra Mundial. Mais fotos do período de guerra incluem cenas do casal real inspecionando danos causados por bombas no Palácio de Buckingham, em Londres, em 1940, e uma foto de família de 1943, em Windsor, onde as jovens princesas Elizabeth e Margaret se reúnem ao redor da mesa de seu pai.

O Royal Collection Trust disse que as imagens antigas não estarão em exibição permanente para fins de conservação. A coleção abrange desde a mais antiga foto em cores de um membro da família real até a cópia pessoal da Rainha Mãe do retrato da coroação de sua filha, 1953, bem como um dos retratos do 40º aniversário de Kate Middleton.

A coleção diz ser um lembrete do poder da fotografia e de como ela moldou a percepção pública da família real ao longo do século passado.