Países se mobilizam para enviar ajuda à Venezuela após terremotos

Países de todo o globo estão se mobilizando para enviar ajuda humanitária à Venezuela, atingida por dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,4 na noite de quarta-feira, 24, deixando ao menos 164 mortos e mais de 790 feridos. O número de vítimas deve subir nas próximas horas, à medida que 500 equipes de emergência realizam buscas em escombros de prédios e casas.

Um site compartilhado pela oposição venezuelana afirma que 10 mil pessoas estão desaparecidas, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) estima que entre 10 mil e 100 mil tenham morrido.

Diante da tragédia, diversos países anunciaram envio de equipes de resgate, equipamentos e suporte logístico.

O presidente da França, Emmanuel Macron, informou que enviará 85 trabalhadores de resgate “imediatamente”.

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“A França está pronta, juntamente com seus parceiros europeus, para fornecer assistência às populações afetadas em resposta às necessidades expressas pelas autoridades venezuelanas”, escreveu Macron no X (ex-Twitter).

O Ministério da Defesa da Espanha confirmou a mobilização de 54 socorristas do seu exército para responder aos terremotos na Venezuela. O contingente da unidade de emergência “combina o uso de cães de busca especialmente treinados e dispositivos específicos, como câmeras de resgate ou geofones”, segundo o ministério. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, declarou solidariedade ao povo venezuelano.

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O presidente americano, Donald Trump, disse que os Estados Unidos estavam “prontos, dispostos e capazes de ajudar” a Venezuela, acrescentando que ele instruiu todas as agências governamentais “a se prepararem para agir rapidamente”.

“Os dois grandes terremotos que acabaram de atingir o grande povo da Venezuela são ambos em escala maciça e deixaram um número devastador de mortes”, escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Na Alemanha, o governo prepara o envio de até seis aeronaves de transporte A400M, que poderão ser usadas para levar socorristas e equipamentos, segundo o ministro da Defesa Boris Pistorius.

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Já a Itália disse estar pronta para enviar aeronaves militares e equipes de diferentes órgãos, incluindo o Ministério da Defesa, a Unidade de Crise do Ministério das Relações Exteriores e a Brigada de Bombeiros e do Departamento de Proteção Civil.

“O governo fará todo o possível para ajudar o povo venezuelano e defender a grande comunidade italiana que vive lá”, disse o Ministério das Relações Exteriores italiano em um comunicado.

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Na América Latina, El Salvador confirmou o envio de 300 socorristas e paramédicos, além de 50 toneladas de suprimentos, medicamentos e equipamentos, que serão encaminhados à capital Caracas.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, afirmou que “a China deseja oferecer toda a ajuda possível de maneira adequada, de acordo com as necessidades da Venezuela”.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que tomou conhecimento, “com grande preocupação e consternação”, dos impactos causados pelos terremotos na Venezuela e que seu governo avalia a situação para o envio de ajuda.

“Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades”, escreveu Lula no X (ex-Twitter).