Países ricos registram pior desempenho no maior estudo sobre educação no mundo

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Um relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) revela uma forte piora no desempenho escolar dos países da OCDE na última década. A pontuação média caiu 28 pontos, equivalente a mais de um ano de aprendizado, com recuos em Matemática e Leitura. Fatores como uso de smartphones e indisciplina são apontados. Leia a análise completa.

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Um relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) divulgado nesta terça-feira, 8, mostrou uma forte piora no desempenho escolar dos estudantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne as nações mais ricas, na última década.

O Pisa é considerado o maior estudo sobre educação no mundo e avalia até que ponto alunos de 15 anos, próximos ao final da escolaridade obrigatória na maioria dos países, adquiriram conhecimentos e habilidades essenciais para plena participação na vida social e econômica.

O levantamento, que reuniu mais de 760.000 alunos de 91 países, aponta que, nos últimos dez anos, a pontuação média dos países da OCDE caiu 28 pontos — uma redução equivalente a mais de um ano de aprendizado escolar, considerando a referência de que 20 pontos correspondem aproximadamente a um ano de estudos. No mesmo período, os sistemas educacionais fora da organização perderam, em média, 16 pontos.

A média da turma dos mais ricos registrou o pior resultado nas competências observadas desde o início da aferição, em 2000. Nem mesmo a Finlândia, símbolo da educação de qualidade, ficou imune — recuou 80 pontos em Matemática e 73 em Leitura. Atrás do país nórdico nessas duas áreas avaliadas, Portugal e Espanha também apresentaram perdas consideráveis.

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Em matemática, o recuo da OCDE foi de 22 pontos na década, contra 8 pontos nas demais economias. Em ciências, a média da organização caiu 7 pontos entre 2015 e 2025, enquanto os outros países mantiveram desempenho relativamente estável.

O resultado é que 29% dos adolescentes dos países da OCDE passaram a ser classificados como alunos de baixo desempenho simultaneamente em leitura, matemática e ciências. Em 2022, essa proporção era de 25%.

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O recuo na Leitura, segundo o documento, é explicado pela maior dificuldade em focar em tarefas prolongadas, reflexo do crescente uso dos smartphones, e menor disposição dos alunos, além da perda da curiosidade. Em Matemática, por sua vez, aponta que o hábito de faltar às aulas ou chegar atrasado reduz significativamente os resultados. O relatório também adverte sobre as condições nas escolas, que lidam com crescente indisciplina e violência contra o professor.

Desde 2022, também cresceu em quase todo o mundo a parcela de estudantes que considera entediante aprender assuntos novos. A média chegou a 16% nos países da OCDE, acompanhada por uma redução da curiosidade e da perseverança diante de tarefas difíceis.

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A queda no desempenho dos países ricos fez com que a distância da educação brasileira para a média da OCDE diminuísse nas últimas duas décadas. No panorama geral, no entanto, o Brasil aparece em um cenário de baixo desempenho, com pequenos avanços e recuos. Tem a 24ª pior nota em Matemática, a 36ª em Leitura e a 24ª em Ciências.