Países ricos investem US$ 331 bi a menos do que devem em ação climática no Sul Global

Países ricos destinaram US$ 28 bilhões para apoiar a adaptação de países em desenvolvimento às mudanças climáticas em 2022 — um aumento recorde de US$ 6 bilhões em relação ao ano anterior. No entanto, esse valor ainda está muito aquém dos US$ 359 bilhões que seriam necessários anualmente, segundo um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), divulgado nesta quinta-feira, 7.

Esses fundos são fundamentais para iniciativas de adaptação, como a construção de infraestruturas resistentes a desastres naturais, defesas contra inundações e o reforço de cidades contra ondas de calor extremo. As nações mais afetadas pelas mudanças climáticas enfrentam eventos cada vez mais e frequentes, como enchentes em Bangladesh e secas prolongadas no Brasil, que agravam sua situação social e econômica.

O relatório vem às vésperas da COP29 no Azerbaijão, de 11 a 22 de novembro, onde acontecerá a próxima rodada de negociações climáticas em um ano marcado por fenômenos extremos. O evento deve pressionar os países desenvolvidos a aumentar o montante de recursos destinados a apoiar as nações mais afetadas pelo aquecimento global.

Em um comunicado, Inger Andersen, diretora-executiva do PNUMA, destacou a urgência da situação. “Sem ação, esta é uma prévia do que o futuro reserva. Simplesmente não há desculpa para o mundo não levar a adaptação (climática) a sério agora”, disse.

Embora 171 países tenham elaborado planos ou estratégias de adaptação, a natureza desses documentos é desigual. Além disso, muitas nações, especialmente as mais vulneráveis ou afetadas por conflitos, ainda carecem de políticas claras para lidar com os impactos climáticos. O relatório também aponta que, além do financiamento, os países em desenvolvimento precisam de assistência técnica e orientação para garantir que os recursos sejam usados de maneira eficaz e direcionada.

Um relatório distinto da ONU, publicado no mês passado, alertou que o mundo está na trajetória de ultrapassar a meta estabelecida pelo Acordo de Paris, de limitar até 2050 o aquecimento global a 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais. Em vez disso, a previsão aponta para um aumento de temperatura entre 2,6°C e 3,1°C até esse ano.