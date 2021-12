Pais que deram arma a adolescente que matou 4 em escola são presos

Pais de Ethan Crumbley, adolescente responsável por um tiroteio que matou quatro pessoas e deixou outros sete feridos numa escola de Oxford, no interior do estado americano do Michigan, James e Jennifer Crumbley foram presos na manhã deste sábado (4).

Após uma operação de busca realizada pelo FBI, o casal foi encontrado num complexo industrial de Detroit, a cerca de 60 quilômetros do tiroteio.

Segundo a polícia, os dois forneceram a arma utilizada por Ethan no ataque e receberam quatro acusações de homicídio culposo pelo ataque. Já Ethan, de 15 anos, é acusado de assassinato e terrorismo.

De acordo com Karen McDonald, promotora do caso, James Crumbley comprou a arma semiautomática utilizada pelo filho quatro dias antes do ataque.

A juíza responsável pelo caso estabeleceu fiança de 500.000 dólares para cada um.

Segundo o advogado de defesa do casal, os dois estão “absolutamente devastados” pelos acontecimentos.