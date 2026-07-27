Pais de jovem submetida à eutanásia acionam Justiça da Holanda após médicos contestarem decisão

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A família de Milou Verhoof, jovem holandesa de 17 anos eutanasiada em 2023, processa 14 psiquiatras que pediram investigação sobre o caso. Eles alegam influência parental e questionam a capacidade de decisão da adolescente, que sofria de transtorno de estresse pós-traumático e depressão. O médico e a família defendem a decisão, conforme a lei holandesa.

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A família de Milou Verhoof, jovem holandesa de 17 anos submetida à eutanásia em 2023, entrou com uma ação disciplinar na Justiça para descobrir quem são os 14 psiquiatras que enviaram uma carta ao Ministério Público da Holanda pedindo uma investigação sobre a decisão que levou à morte assistida dela.

O texto elaborado pelos especialistas alega que os pais de Verhoof teriam influenciado a filha a optar pela eutanásia. Outro ponto abordado foi a capacidade de decisão da adolescente, que fora vítima de um estupro e havia sido diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, depressão e histórico de automutilação. Mesmo com as reivindicações do grupo de psiquiatras, um comitê regional de revisão confirmou que o procedimento foi realizado de acordo com a legislação holandesa.

Em entrevista a jornais locais, a mãe da menina, Mireille Verhoof, negou as acusações. “Esses psiquiatras nunca trataram Milou. Nunca a viram. Não conheciam seu prontuário médico, mas nos apresentaram ao sistema judiciário como pais que levaram nossa filha à morte. Ainda sofremos com isso, dia e noite”, explicou.

O médico responsável pelo processo de eutanásia da adolescente, Menno Oosterhoff, reiterou seu posicionamento favorável à realização do procedimento e afirmou que seguiu rigorosamente os critérios estabelecidos pela legislação holandesa. Para o psiquiatra, o sofrimento que doenças psiquiátricas graves podem causar nas pessoas se compara ao de enfermidades terminais. O psiquiatra acredita, ainda, que a não concessão da eutanásia pode influenciar o paciente a cometer suicídio.

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Na Holanda, a morte assistida é permitida desde 2002 para pacientes em sofrimento considerado insuportável e sem expectativa de melhora. É necessário, ainda, que o pedido seja voluntário e que a pessoa esteja consciente quando decidir pela eutanásia. Continua após a publicidade O caso de Milou ganhou notoriedade depois que uma produção audiovisual mostrou a jornada da adolescente até seus momentos finais de vida. O documentário virou o programa mais assistido na televisão pública holandesa, acendendo um debate público sobre a decisão da menina. Outros países europeus, como a Espanha, também permitem a morte assistida. Casos como o de Milou Verhpoof alimentam a discussão sobre os limites éticos da eutanásia para pessoas com doenças mentais. Continua após a publicidade