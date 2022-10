Painel do ataque ao Capitólio promete novas provas contra Trump

O comitê especial do Congresso dos Estados Unidos que investiga o ataque ao Capitólio de Washington, em 6 de janeiro do ano passado, iniciou nesta quinta-feira, 13, o que pode ser a última audiência pública sobre o caso, com promessas de novas evidências contra o ex-presidente Donald Trump.

De acordo com os investigadores, Trump foi fundamental para a tentativa violenta de reverter a sua derrota nas eleições presidenciais de 2020.

“Em uma traição impressionante de seu juramento, Donald Trump tentou um plano que levou ao ataque de um dos pilares de nossa democracia”, disse o presidente do painel, Bennie Thompson, no início da audiência.

Não haverá mais depoimentos de testemunhas ao vivo, mas o comitê irá fornecer evidências em vídeo daqueles que não compareceram em audiências anteriores, além de informações de milhares de documentos, incluindo os do Serviço Secreto que foram encontrados na propriedade do ex-presidente na Flórida.

Esta pode ser a última reunião pública sobre a invasão do Capitólio antes da divulgação do relatório final, esperado para estar concluído antes das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, que acontecem em 8 de novembro.

Para a vice-presidente do comitê, Liz Cheney, do Partido Republicano, o documento pode finalmente permitir aos investigadores fazerem uma série de encaminhamentos criminais ao Departamento de Justiça americano. Segundo ela, Trump tinha um plano premeditado para invalidar o resultado da eleição.

O comitê do Congresso vem investigando o caso há mais de um ano e já ouviu mais de 1.000 testemunhas desde então e, de acordo com Thompson, a investigação irá continuar.

“Esta investigação não é sobre política. Não é sobre festa. É sobre os fatos, puros e simples”, disse ele.

As audiências realizadas neste ano podem ter convencido alguns eleitores republicanos de que Trump teve alguma responsabilidade sobre o ato. Em pesquisa realizada pela Reuters em parceria com o Ipsos, em junho, cerca de um terço dos republicanos disseram que o ex-presidente teve alguma parcela de culpa pelo tumulto. No final de julho, no entanto, esse número subiu para dois em cada cinco entrevistados.

As investigações se pautaram na inação de Trump antes e durante a invasão do Capitólio, na pressão dele sobre seu vice-presidente, Mike Pence, para negar a vitória de Joe Biden, nas milícias que participaram do ataque e nas interações do republicano com conselheiros próximos questionando suas falsas alegações de fraude eleitoral.

Para os investigadores, o ex-líder americano incitou o ataque ao recusar constantemente que havia sido derrotado nas eleições e por meio de comentários, incluindo uma postagem no Twitter pedindo aos seus seguidores que se reunissem em Washington no dia 6 de janeiro.

Trump, no entanto, continua negando as acusações e disse que pretende concorrer à presidência em 2024, realizando comícios frequentes onde continua alegando falsamente que perdeu devido à fraude generalizada.

O ataque ao Capitólio terminou com cinco mortes e deixou mais de 140 policiais feridos. Desde então, cerca de 880 pessoas foram presas em conexão com a violência, com mais de 400 confissões de culpa.