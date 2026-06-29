Pai e filho são resgatados sob escombros quatro dias após terremotos na Venezuela

Equipes de resgate francesas e americanas retiraram o filho e seu pai de uma montanha de concreto e outros materiais em macas na devastada cidade costeira de Caraballeda, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Caracas, segundo a agência de notícias AFP.

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“Eles estão extremamente fracos, como qualquer pessoa presa sob escombros por quatro dias estaria, então estamos fazendo todo o possível para hidratá-los e administrar vários medicamentos durante o processo de resgate, que avança muito lentamente”, disse um membro da Segurança Civil Francesa à agência de notícias AFP.

O resgate ocorreu após 12 horas de esforços dos socorristas, que vasculharam os escombros utilizando câmeras de busca especializadas.

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Pelo menos 33 pessoas foram resgatadas na Venezuela durante o fim de semana, embora dezenas de milhares continuem desaparecidas. Segundo especialistas, as chances de localizar sobreviventes diminuem drasticamente após as primeiras 72 horas de um terremoto, o que intensifica a preocupação das equipes de busca.

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Destruição

Os dois terremotos consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram a Venezuela com um intervalo de apenas 39 segundos na noite da última quarta-feira 24, provocando o desabamento dezenas de edifícios em Caracas e muitas outras cidades.

O número de mortos em decorrência dos tremores subiu para 1.450 neste domingo, informou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, em discurso publicado na rede social X (ex-Twitter). Na semana passada, o Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros — um homem e uma mulher — na tragédia que assolou o país vizinho.

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Ainda segundo Rodríguez, 1.150 feridos receberam atendimento nos hospitais de La Guaira e nas unidades de saúde dos sete estados atingidos pelos terremotos. “O número de edifícios danificados ou que desabaram subiu para 774. Desses, 189 sofreram colapso total e 585 tiveram danos estruturais ou desabamento parcial”, afirmou.

Nesta segunda-feira, um novo terremoto de magnitude 4,6, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, foi sentido a cerca de 30 km da capital, Caracas.