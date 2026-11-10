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Pai de Meghan Markle é preso novamente nos EUA após violar tornozeleira eletrônica

Thomas Markle é acusado de armazenar pornografia infantil em depósitos na Califórnia

Por Luiza Zubelli 10 nov 2026, 18h16
Homem de meia-idade, barba grisalha, camiseta polo preta, olhando sério para frente, apoiado em um corrimão de varanda com vista para um lago e casas distantes
Thomas Markle Sr., pai de Meghan Markle. (MEGA/GC Images/Getty Images)
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Pai de Meghan Markle é preso novamente nos EUA após violar tornozeleira eletrônica Priorize VEJA no Google

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, voltou a ser preso na madrugada desta terça-feira, 10, após uma tentativa de remover sua tornozeleira eletrônica. O episódio ocorreu poucos dias após sua prisão inicial, realizada na última sexta-feira 6, por manter pornografia infantil em unidades de armazenamento na Califórnia, nos Estados Unidos.

De acordo com o primeiro-assistente do procurador federal, Bill Essayli, o pai da duquesa de Sussex estava sob custódia em um tribunal federal em Tampa, na Flórida, aguardando uma audiência. Pouco depois, ele foi capturado após ter cortado o dispositivo eletrônico, por volta das 1h45 locais (3h45 em Brasília).

A operação policial que culminou na prisão de Markle, na sexta passada, apreendeu cerca de 78 itens — incluindo slides, negativos de filmes e livros — contendo imagens de abuso sexual infantil, que ficavam guardadas em um depósito na região de Los Angeles.

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Durante sua prisão na semana passada, ele foi levado para uma casa de repouso em Lakeland, na Flórida, numa ambulância. No mesmo dia, porém, um juiz autorizou a liberação de Markle, sob a condição de que ele passasse a usar tornozeleira eletrônica. O magistrado também ordenou que o pai de Meghan fizesse um exame de sanidade mental até o dia 20 de novembro.

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+A primeira aparição de Meghan Markle após prisão do pai nos Estados Unidos

Antes de retornar aos Estados Unidos, Thomas Markle residia nas Filipinas, onde sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e teve a perna esquerda amputada. As investigações avançaram após o tabloide britânico The Sun relatar que o meio-irmão de Meghan descobriu uma coleção com conteúdos de abuso sexual infantil ao esvaziar a residência do pai nas Filipinas. Essa descoberta inicial revelou a existência de dois depósitos mantidos por Markle na Califórnia, alugados por ele desde 2008.

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No mês passado, após surgirem as primeiras alegações sobre o caso, Meghan declarou estar “profundamente angustiada” com as alegações relacionadas ao acervo de imagens. Ela revelou também que, no ano de 2019, uma carta com “alegações preocupantes” sobre o pai foi enviada à polícia de Londres, e que recebeu garantias de que os fatos seriam investigados. A duquesa enfatizou que as distorções da imprensa ao longo dos anos ocultaram o motivo real de seu distanciamento e da restrição de contato de Thomas com os netos: a proteção de seus filhos.

Meghan é cidadã americana e atriz, tendo atuado na série dramática de televisão “Suits”. Ela casou-se com o príncipe Harry no Castelo de Windsor no ano de 2018, e o casal tem dois filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet.

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