Pai de Meghan Markle é preso novamente nos EUA após violar tornozeleira eletrônica

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Thomas Markle, pai de Meghan Markle, foi novamente detido após remover o dispositivo de monitoramento eletrônico. A nova prisão ocorre poucos dias depois de ele ter sido preso por manter material de abuso sexual infantil em depósitos na Califórnia. Meghan expressou “profunda angústia” com as acusações e revelou ter alertado a polícia de Londres em 2019 sobre o pai, enfatizando a proteção de seus filhos.

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Thomas Markle, pai de Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, voltou a ser preso na madrugada desta terça-feira, 10, após uma tentativa de remover sua tornozeleira eletrônica. O episódio ocorreu poucos dias após sua prisão inicial, realizada na última sexta-feira 6, por manter pornografia infantil em unidades de armazenamento na Califórnia, nos Estados Unidos.

De acordo com o primeiro-assistente do procurador federal, Bill Essayli, o pai da duquesa de Sussex estava sob custódia em um tribunal federal em Tampa, na Flórida, aguardando uma audiência. Pouco depois, ele foi capturado após ter cortado o dispositivo eletrônico, por volta das 1h45 locais (3h45 em Brasília).

A operação policial que culminou na prisão de Markle, na sexta passada, apreendeu cerca de 78 itens — incluindo slides, negativos de filmes e livros — contendo imagens de abuso sexual infantil, que ficavam guardadas em um depósito na região de Los Angeles.

Durante sua prisão na semana passada, ele foi levado para uma casa de repouso em Lakeland, na Flórida, numa ambulância. No mesmo dia, porém, um juiz autorizou a liberação de Markle, sob a condição de que ele passasse a usar tornozeleira eletrônica. O magistrado também ordenou que o pai de Meghan fizesse um exame de sanidade mental até o dia 20 de novembro.

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+A primeira aparição de Meghan Markle após prisão do pai nos Estados Unidos

Antes de retornar aos Estados Unidos, Thomas Markle residia nas Filipinas, onde sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e teve a perna esquerda amputada. As investigações avançaram após o tabloide britânico The Sun relatar que o meio-irmão de Meghan descobriu uma coleção com conteúdos de abuso sexual infantil ao esvaziar a residência do pai nas Filipinas. Essa descoberta inicial revelou a existência de dois depósitos mantidos por Markle na Califórnia, alugados por ele desde 2008.

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No mês passado, após surgirem as primeiras alegações sobre o caso, Meghan declarou estar “profundamente angustiada” com as alegações relacionadas ao acervo de imagens. Ela revelou também que, no ano de 2019, uma carta com “alegações preocupantes” sobre o pai foi enviada à polícia de Londres, e que recebeu garantias de que os fatos seriam investigados. A duquesa enfatizou que as distorções da imprensa ao longo dos anos ocultaram o motivo real de seu distanciamento e da restrição de contato de Thomas com os netos: a proteção de seus filhos.

Meghan é cidadã americana e atriz, tendo atuado na série dramática de televisão “Suits”. Ela casou-se com o príncipe Harry no Castelo de Windsor no ano de 2018, e o casal tem dois filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet.