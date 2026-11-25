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Thomas Markle, pai de Meghan Markle, foi indiciado por um grande júri na Califórnia por posse de pornografia infantil. Sob custódia nos EUA, ele também é alvo de investigações nas Filipinas após a apreensão de materiais ilegais. Entenda os detalhes do caso e a repercussão na família.

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O pai de Meghan Markle, mulher do príncipe Harry, foi alvo, na terça-feira, 24, de duas acusações de um grande júri do estado americano da Califórnia por posse de pornografia infantil.

Thomas Markle, 82, está sob custódia no estado da Flórida e deve comparecer nas próximas semanas ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Los Angeles.

A acusação sustenta que Thomas possuía negativos de 35 mm de abusos sexuais infantis, incluindo pelo menos uma imagem na qual aparece uma criança pequena. Os documentos judiciais alegam que ele mantinha fotos ilegais tanto nas Filipinas, onde morou, quanto em dois depósitos alugados em Los Angeles.

Os promotores afirmam ainda que agentes do FBI apreenderam dezenas de imagens em slides, negativos fotográficos e livros, entre elas duas que parecem mostrar Thomas com menores nus.

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Filipinas soma denúncias

Um juiz da Flórida determinou neste mês que Thomas fosse examinado por um psiquiatra, após ser constatada “causa razoável” para acreditar que ele sofria de uma condição que “o tornava mentalmente incapaz, a ponto de não conseguir entender a natureza e as consequências do processo instaurado contra ele nem colaborar adequadamente com sua defesa”. Ele foi considerado são.

As autoridades filipinas apresentaram denúncias criminais contra Markle na semana passada, em Cebu, onde ele teria vivido por mais de um ano. A polícia recomendou que Markle fosse acusado de duas infrações de distribuição de material de abuso sexual infantil e uma de posse desse tipo de material, de acordo com a legislação filipina.

“As denúncias serão submetidas a uma avaliação preliminar”, disse o promotor regional Graeme Elmido. “Se as provas o justificarem, então será enviada ao senhor Markle uma intimação para uma investigação preliminar ordinária, a fim de que responda às acusações. ”

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‘Profundamente angustiada’

Os problemas legais de Markle começaram em outubro, quando o tabloide britânico The Sun informou que seu filho, Thomas Markle Jr. , havia descoberto imagens de abuso sexual infantil enquanto mexia em caixas encontradas na antiga casa do pai nas Filipinas.

Ele morou na cidade filipina de Cebu até que, segundo a imprensa britânica, voltou aos Estados Unidos no início deste ano.

Meghan Markle disse no mês passado que estava “profundamente angustiada” com as acusações de que seu pai possuía imagens de abuso sexual infantil. Ela afirmou ainda que havia bloqueado o contato entre ele e seus filhos devido a acusações anteriores “preocupantes e perturbadoras”.

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Harry, o segundo filho do rei Charles III e irmão afastado do herdeiro ao trono, o príncipe William, casou-se com a atriz americana em maio de 2018. O casal decidiu deixar o Reino Unido e renunciar às suas funções reais em 2020, mas, em agosto deste ano, retornou inesperadamente, junto com seus dois filhos, para voltar a estabelecer residência em solo britânico.