Pai de criança resgatada de varanda na França estava jogando Pokémon Go

Vídeos compartilhados na internet mostraram o resgate dramático de uma criança de quatro anos pendurada no quarto andar de um prédio em Paris, na França, por um refugiado do Mali, que escalou as varandas do prédio. Nesta terça-feira (29), a polícia revelou que o pai do menino, que não estava em casa na hora do acidente, estava jogando Pokémon Go.

Em entrevista a uma afiliada da rede americana CNN, BFM TV, o procurador francês Francois Molins, contou que o pai havia saído para fazer compras e, na saída do supermercado, resolveu brincar com o jogo. O pai cuida do menino enquanto a mãe vive na ilha francesa de Reunião, Molins completou.

O pai pode enfrentar até dois anos de prisão por abandono de suas responsabilidades paternais. Segundo o procurador, ele se diz devastado pelas consequências de suas ações.

Homem-aranha

O refugiado do Mali, Mamoudou Gassama, tornou-se um herói nacional depois de salvar a vida do menino, no sábado (26). Gassama, de 22 anos, escalou o prédio valendo-se das varandas até alcançar o quarto andar, onde o menino estava pendurado. Ainda não se sabe como a criança se pendurou na varanda.

Na segunda-feira (28), Gassama foi recebido no palácio presidencial por Emmanuel Macron, que anunciou que o jovem vai ser naturalizado francês. Além disso, o refugiado recebeu uma oferta para trabalhar no Corpo de Bombeiros de Paris.

Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. pic.twitter.com/xMpFlP1UFe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 28, 2018

“Eu simplesmente não tive tempo para pensar, corri para o outro lado da rua para salvá-lo”, contou Gassama a Macron durante o encontro. “Quanto mais eu subia, mais coragem tinha de subir ainda mais alto”, acrescentou.

Segundo o refugiado, o menino de quatro anos chorou muito depois de ser regatado, pois tinha machucado um dos pés.

Além de se encontrar com Macron, Gassama também recebeu elogios da prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Ela se referiu ao refugiado como “Homem-Aranha” e afirmou que ele é um “exemplo para todos os cidadãos”.