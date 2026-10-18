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Padre morre após ser atingido por cruz durante missa no Equador

Acidente na igreja do Perpétuo Socorro, em Guayaquil, foi registrado pela transmissão ao vivo da celebração

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 11h37
Montagem de duas imagens de um padre celebrando missa em uma igreja. Na primeira, um crucifixo está reto; na segunda, ele está inclinado para a esquerda. Ao fundo, um mural com Jesus e uma paisagem montanhosa. O padre usa vestes brancas e verdes, em frente a um altar decorado com flores e velas
Padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, atingigido por cruz durante missa em Guayaquil, no Equador. (Reprodução/TikTok)
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Padre morre após ser atingido por cruz durante missa no Equador Priorize VEJA no Google

Um padre morreu após uma cruz de madeira cair sobre sua cabeça durante uma missa na igreja do Perpétuo Socorro, em Guayaquil, Equador, no sábado, 17. O acidente foi registrado pela transmissão ao vivo da cerimônia nas redes sociais. A morte foi confirmada pela Arquidiocese de Guayaquil na noite de sábado.

Após cerca de 27 minutos de transmissão, é possível ver o momento em que a cruz que ornamentava o centro do altar se desprende da parede e cai sobre o pároco, que celebrava a missa. Ouvem-se os gritos dos fiéis e, logo em seguida, pessoas sobem ao altar para socorrer o padre. O vídeo começou a circular rapidamente nas redes sociais.

Atenção: o vídeo a seguir contém imagens fortes. 

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“Informamos que nosso irmão, padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, que atuava como pároco da igreja do Perpétuo Socorro, partiu para a Casa do Pai para gozar de sua presença e de sua glória”, diz a nota divulgada pela arquidiocese. “A Arquidiocese de Guayaquil se une em oração pelo descanso eterno de sua alma e expressa sua solidariedade, afeto e carinho à família redentorista, a seus familiares e amigos.”

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Até o momento, não há informação sobre o que provocou a queda da cruz ou sobre como ela estava fixada na parede.

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Igreja Católica
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