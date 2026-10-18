Padre morre após ser atingido por cruz durante missa no Equador
Acidente na igreja do Perpétuo Socorro, em Guayaquil, foi registrado pela transmissão ao vivo da celebração
Um padre morreu após uma cruz de madeira cair sobre sua cabeça durante uma missa na igreja do Perpétuo Socorro, em Guayaquil, Equador, no sábado, 17. O acidente foi registrado pela transmissão ao vivo da cerimônia nas redes sociais. A morte foi confirmada pela Arquidiocese de Guayaquil na noite de sábado.
Após cerca de 27 minutos de transmissão, é possível ver o momento em que a cruz que ornamentava o centro do altar se desprende da parede e cai sobre o pároco, que celebrava a missa. Ouvem-se os gritos dos fiéis e, logo em seguida, pessoas sobem ao altar para socorrer o padre. O vídeo começou a circular rapidamente nas redes sociais.
Atenção: o vídeo a seguir contém imagens fortes.
#MUNDO. Conmoción total causó la muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari en Guayaquil (Ecuador), tras caerle encima un pesado crucifijo de madera mientras oficiaba la eucaristía del 17OCT, un trágico momento que quedó registrado en plena transmisión en vivo por R/S https://t.co/RxmFbmmOMSSiga
— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 18, 2026
“Informamos que nosso irmão, padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, que atuava como pároco da igreja do Perpétuo Socorro, partiu para a Casa do Pai para gozar de sua presença e de sua glória”, diz a nota divulgada pela arquidiocese. “A Arquidiocese de Guayaquil se une em oração pelo descanso eterno de sua alma e expressa sua solidariedade, afeto e carinho à família redentorista, a seus familiares e amigos.”
Até o momento, não há informação sobre o que provocou a queda da cruz ou sobre como ela estava fixada na parede.