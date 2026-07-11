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OVNIs: Pentágono divulga novo lote de arquivos com fotos, relatos e vídeos

Quarto pacote contém documentos históricos de 1948 a 2025; 'Diferente de tudo que já tinha visto em 28 anos', disse piloto da Força Aérea americana

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 10h43 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h26
Visão aérea de um alvo escuro em forma de estrela com oito pontas, centralizado em um fundo cinza texturizado. Quatro marcadores de canto azuis e letras N e I azuis circundam o alvo. Há blocos pretos em algumas bordas da imagem
Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos observou o sobrevoo no Mar Amarelo, na China, um objeto apontado como 'semelhante a uma estrela de seis pontas' (war.gov/Reprodução)
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OVNIs: Pentágono divulga novo lote de arquivos com fotos, relatos e vídeos Priorizar nos meus resultados Google

O Departamento de Defesa do Estados Unidos, o Pentágono, divulgou nesta sexta-feira, 10, uma nova leva dos arquivos com fotos, relatos e vídeos relacionados a Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAP, na sigla em inglês), o que inclui a observação de objetos voadores não identificados (OVNIs).

O quarto lote é parte do Sistema Presidencial de Abertura e Relato de Encontros com UAPs (Pursue, na sigla em inglês), iniciativa da administração do presidente Donald Trump para divulgação de eventos que o governo não conseguiu determinar a natureza.

 

Neste pacote, há arquivos do período de 1948 a 2025 atribuídos a diferentes órgãos, como os departamentos de Guerra e Energia e a Agência Espacial Americana, a Nasa.

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Em um documento de 1949, foi feita a transcrição de uma conferência realizada no atual Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, na qual cientistas debateram sobre as possíveis de causas de um fenômeno com “bolas de fogo verdes” relatados nas imediações do laboratório.

Um especialista em meteorologia, identificado como Lincoln LaPaz afirmou, na ocasião, que “nada parecido com isso, de acordo com seus conhecimentos, jamais foi observado no caso de quedas de meteoritos”.

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Outros documentos, mais recentes, contêm trechos censurados, mas trazem descrições dos fenômenos observados. Em 2015, agentes detectaram algo sobrevoando as instalações do Pantex, uma unidade de montagem e desmontagem de armas nucleares. Eles notaram que o objeto não emitia sons e, ao observá-lo com binóculos, não conseguiram identificar sistemas de propulsão. Após cerca de dois minutos, ele seguiu trajeto, segundo relataram.

Outro relato, de 2019, é de um piloto que visualizou, abaixo da aeronave, um pequeno objeto voando em linha reta e em alta velocidade. Segundo ele, a estrutura, aparentemente retangular, saiu de foco quando ele tentou filmá-la usando zoom.

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“Notei um objeto com características de voo diferentes de tudo o que eu já tinha visto nos meus 28 anos de atuação na Forças Aérea dos Estados Unidos e na Marinha”, afirmou.

Do ano passado, há um vídeo de 15 segundos feito pelo Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos no Mar Amarelo, na China, do sobrevoo de um objeto apontado como “semelhante a uma estrela de seis pontas”.

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Divulgações sobre OVNIs

O primeiro pacote contendo fenômenos envolvendo OVNIs foi divulgado em maio deste ano e todas as publicações estão em uma página oficial do Departamento de Guerra dedicada ao tema.

Novas divulgações estão previstas, segundo declarou, em comunicado Sean Parnell, assistente do Secretário de Guerra para Assuntos Públicos e porta-voz chefe do Pentágono.

“O Departamento de Guerra e nossos parceiros estão trabalhando ativamente na próxima versão dos arquivos UAP.”

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