Ovni ou balão espião? Esfera misteriosa é encontrada em praia no Japão

Uma grande bola de ferro foi encontrada pela polícia local na praia de Enshu, na cidade de Hamamatsu, na costa do Japão banhada pelo Pacífico. As autoridades informaram que ainda não sabem ao certo o que é a esfera de 1,5 metro de diâmetro – descobriram apenas que ela não está prestes a explodir.

Especulações de que o objeto poderia ser uma mina perdida foram descartadas depois que especialistas usaram raios-X para examinar o interior do objeto, chegando à conclusão de que ele era oco. Além disso, não há indícios de que o artefato seja usado para meios de espionagem pelos países vizinhos, a Coreia do Norte e a China.

A presença de duas alças protuberantes na superfície da esfera indicam que ela pode ser enganchada em outro objeto, o que levou as autoridades a acreditar que ela talvez fosse uma boia de amarração, que se soltou e flutuou até a costa.

A polícia já começou a inspecionar a bola marrom alaranjada, com manchas mais escuras de ferrugem. Segundo a rede de televisão japonesa Asahi, a esfera foi encontrada depois que uma moradora da região a viu na areia a poucos metros da costa enquanto caminhava.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat — but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023