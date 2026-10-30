Outdoor é hackeado no Egito e exibe conteúdo adulto

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Um outdoor no Cairo exibiu conteúdo adulto após ser hackeado, de acordo com o governo egípcio. O Ministério do Interior confirmou o ataque cibernético a uma empresa de publicidade, que teria afetado outros países. Um usuário nas redes sociais assumiu a autoria, alegando protesto contra a ditadura e a falta de progresso no Egito.

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Um outdoor localizado em umas principais rodovias do Cairo, capital do Egito, exibiu conteúdo adulto após ser hackeado, na quinta-feira 29, de acordo com o governo e a imprensa local.

O Ministério do Interior egípcio informou que o telão pertencia a uma empresa de publicidade que mantinha contrato com uma multinacional. “O site da empresa internacional foi alvo de um ataque cibernético, que resultou na exibição não autorizada das imagens”, comunicou a pasta em nota, acrescentando que a invasão ocorreu “em vários outros países simultaneamente”.

O ministério também anunciou que “procedimentos legais foram iniciados”, embora não tenha revelado nem o nome da empresa, nem quais outros países foram afetados. A imprensa local relatou a exibição de conteúdos similares no Iraque, na Malásia e no Brasil.

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O episódio no Cairo viralizou nas redes sociais, onde um usuário assumiu a autoria do ciberataque. “O Egito continua sob uma ditadura. O governo mantém seu poder por meio da repressão, enquanto o país enfrenta dificuldades para avançar. Os anos passam, mas nada muda e a vida das pessoas não melhora”, escreveu em uma conta anônima no X (ex-Twitter), indicando ainda um canal no aplicativo de mensagens Telegram chamado @LeakGov.

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O Egito é governado pelo presidente Abdel Fattah el-Sisi, um ex-general do exército que assumiu o poder em 2013 após liderar a deposição do então presidente Mohamed Morsi. Embora tenha se desvinculado formalmente das Forças Armadas para concorrer a eleições civis, el-Sisi mantém o respaldo e a estrutura militar no comando do Estado. Os militares também detêm um controle econômico massivo, estimando-se que administrem uma parcela significativa do PIB em setores que vão desde a indústria pesada até o varejo.

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Painéis publicitários em Cairo já haviam sido invadidos por conteúdo adulto anteriormente. Tribunais egípcios já tentaram bloquear o acesso a sites pornográficos no país, mas o acesso privado a esse tipo de conteúdo na internet continua sendo bastante difundido — e o Egito esteve entre as 20 nações que mais acessaram sites pornográficos em 2025. De acordo com dados do Pornhub Insights, os Estados Unidos ocuparam a primeira posição no ranking.