Otan suspende temporariamente atividades de treinamento no Iraque

A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Otan, decidiu suspender temporariamente as atividades de treinamento para o exército e as forças de segurança iraquianas, como sequência da operação americana que matou o general Qasem Soleimani, comandante da Força Quds, unidade especial dos Guardiões da Revolução Islâmica, do Irã, nos arredores de Bagdá, neste sábado, 4. Em reunião da organização em julho de 2018, os líderes aliados deram luz verde a uma nova missão em território iraquiano para formar instrutores do exército e das forças de segurança, em complemento ao trabalho da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos para combate ao grupo terrorista Estado Islâmico.

O porta-voz da Otan, Dylan White, destacou que a suspensão temporária do treinamento não significa o fim da missão. “A missão da Otan continua, mas as atividades de treino estão temporariamente suspensas”, declarou White, que disse ainda não haver prazo para a retomada. O porta-voz da Otan também disse que o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, e o secretário de defesa dos EUA, Mark Esper, conversaram por telefone depois dos últimos acontecimentos. “A Otan está acompanhando de muito perto a situação na região. Permanecemos em contato próximo e regular com as autoridades americanas”, destacou White, observando que a segurança do pessoal aliado é primordial e que todas as precauções necessárias continuam sendo tomadas.

Ainda segundo o porta-voz, a missão de treinamento no Iraque é composta por várias centenas de pessoas e, a pedido do governo local, está ajudando a fortalecer as forças iraquianas e a impedir o regresso do Estado Islâmico.