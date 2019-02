Otan reforça forças afegãs contra talibãs na batalha por Kunduz

A missão da Otan no Afeganistão reforçou nesta quarta-feira as forças de segurança afegãs em Kunduz para ajudar na luta contra os talibãs, que controlam essa cidade do norte do país desde segunda-feira. A informação foi confirmada pela porta-voz da Otan no Afeganistão, Susan Harrington. No entanto, a porta-voz não quis dar dados sobre o número de membros da Otan que foram tentar recuperar a cidade ocupada pelos insurgentes.

A aliança militar ocidental mantém no país cerca de 4.000 militares em trabalhos de assistência e capacitação das tropas afegãs, mas não tem mandato para entrar em combate. Já os Estados Unidos possuem um dispositivo de combate com 9.800 militares.

Segundo a porta-voz, os EUA bombardearam na manhã de ontem alvos talibãs nos arredores de Kunduz, enquanto à noite e nesta madrugada os bombardeios aconteceram nas proximidades do aeroporto. De acordo com o último relatório do Ministério da Saúde afegão, pelo menos 30 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas nos combates de Kunduz, 90% deles civis. A ofensiva militar dos EUA em Kunduz é a maior desde a retirada maciça de tropas no país, no final de 2014.

Os talibãs tomaram Kunduz na segunda-feira, cidade estratégica para as comunicações do norte do país, sua maior conquista militar desde que foram derrubados do poder em 2001 após a invasão americana ao país.

(Da redação)