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A Otan afirmou estar pronta para defender o domínio espacial após alertas de inteligência de que a Rússia planeja lançar um satélite com ogiva nuclear em até 60 dias. Enquanto Moscou nega as acusações, especialistas alertam para os riscos catastróficos de uma escalada armamentista em órbita.

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O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou nesta terça-feira, 24, que a aliança militar está preparada para se defender contra quaisquer ameaças no espaço, após denúncias de que a Rússia estaria se preparando para pôr em órbita um satélite equipado com uma ogiva nuclear.

Segundo a imprensa alemã, como as emissoras públicas NDR e WDR, juntamente com o jornal Süddeutsche Zeitung, relatórios de agências de inteligência indicam que o lançamento do chamado “Sputnik-S” poderia ocorrer nos próximos 60 dias, colocando em risco outros satélites, e essas informações foram compartilhadas entre os países da Otan neste mês. Não ficou claro qual país elaborou os relatórios.

“Garantiremos sempre a defesa de cada centímetro do território da Otan, o que inclui assegurar nossa segurança no que diz respeito ao domínio espacial”, declarou Rutte a repórteres em Berlim, ao lado do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. “No campo militar, avaliaremos constantemente nossa capacidade de dissuasão e defesa, realizando atualizações sempre que necessário”, acrescentou o chefe da Otan.

Merz, por sua vez, não confirmou nem negou os planos de Moscou, mas observou que tais estratagemas “não são novidade” e “revelam o nível de escalada que a Rússia está disposta a adotar”. Um porta-voz do seu governo havia afirmado anteriormente que as informações estão sendo tratadas com “muita seriedade”, embora tenha alertado para o risco de gerar um “nervosismo excessivo em relação a perigos hipotéticos”.

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O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse não ter visto os relatórios, mas descartou as notícias — que citam “fontes desconhecidas” — afirmando que “dificilmente merecem ser levadas a sério”. A embaixada da Rússia em Berlim disse à imprensa alemã que rejeita as “alegações infundadas” e classificou as reportagens como “campanha de propaganda”.

Guerra espacial

A Rússia é signatária do Tratado do Espaço Exterior, de 1967, que proíbe a presença de armas de destruição em massa em órbita. Não é a primeira vez, porém, que o país é acusado de tentar lançar uma ogiva nuclear em órbita: em 2024, os Estados Unidos afirmaram que Moscou desenvolvia uma arma antissatélite baseada no espaço, equipada com uma ogiva. O Kremlin negou a acusação.

“Nossa posição é clara e transparente. Sempre fomos categoricamente contra a implantação de armas nucleares no espaço, e continuamos sendo”, afirmou o presidente Vladimir Putin na ocasião.

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Em entrevista ao jornal alemão Handelsblatt, Josef Aschbacher, diretor da Agência Espacial Europeia, afirmou que a presença de armas nucleares no espaço representaria “o pior cenário possível — um verdadeiro pesadelo”. Já Bleddyn Bowen, codiretor do Centro de Pesquisa Espacial da Universidade de Durham, disse à emissora britânica BBC que a detonação de uma bomba atômica no espaço teria “efeitos catastróficos na infraestrutura”, visto que existem, atualmente, mais de 15 mil satélites ativos.

“O impacto dessas armas seria extremamente indiscriminado, atingindo, inclusive, grande parte da própria infraestrutura espacial da Rússia”, acrescentou.

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Outros países, incluindo os Estados Unidos e a China, implantaram — ou planejam fazê-lo — diferentes tipos de armas no espaço, explorando capacidades que não são abrangidas pelo Tratado do Espaço Exterior, como a possibilidade de atacar satélites de rivais — equipamentos fundamentais para comunicações militares, vigilância e navegação.

Em setembro, o secretário da Força Aérea americana, Troy Meink, mencionou que os Estados Unidos possuem “armas de controle espacial em órbita”, sem dar detalhes. Em resposta, o Kremlin declarou que o espaço “deve estar livre de qualquer tipo de arma”.