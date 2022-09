Otan: Ofensiva ucraniana não significa que a guerra está próxima do fim

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse nesta sexta-feira, 16, que o contra-ataque da Ucrânia contra as tropas russas é eficaz, mas provavelmente não significa o fim da guerra, iniciada em 24 de fevereiro.

“É claro que é extremamente encorajador ver que as forças armadas ucranianas conseguiram retomar território e também atacar atrás das linhas russas. Ao mesmo tempo, precisamos entender que este não é o começo do fim da guerra, precisamos estar preparados para o longo prazo”, disse ele em entrevista à rede BBC.

+ Avanços-relâmpago da Ucrânia ‘deterioram’ confiança da Rússia

A Ucrânia lançou recentemente um grande contra-ataque para recuperar regiões perdidas pela Rússia no início do conflito e, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mais de 6.000 quilômetros quadrados de território já foram reconquistados, inclusive em áreas próximas às cidades de Kherson e Kharkiv.

Além disso, forças ucranianas conseguiram retomar o controle do único centro ferroviário que o Exército russo usava para abastecer sua linha de frente no nordeste do país. Todo esse avanço fez com que funcionários nomeados pela Rússia em cidades ocupadas reconhecessem algum tipo de derrota.

A estratégia da Ucrânia marca uma das mudanças territoriais mais significativas desde quando os russos tomaram o controle de regiões próximas à Kiev, no começo da guerra, além de significar um grande aumento na moral ucraniana.

+ Ucrânia recuperou mais de 1.000 km² de território, diz Zelensky

Em Izium, uma das cidades recapturadas, foi encontrada uma enorme vala comum, semelhante à vista em Bucha, com mais de 400 de corpos enterrados. Em discurso noturno à nação, Zelensky disse que “o mundo deve levar a Rússia à responsabilidade real por esta guerra”.