Otan ignora Zelensky e diz que não há prazo para adesão ucraniana

Após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticar o atraso na adesão do país à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na reunião da cúpula em Vilnius, na Lituânia, os membros da aliança militar ocidental argumentaram nesta terça-feira, 11, que o país vai poder ingressar na organização quando todos os “aliados concordarem e as condições forem atendidas”. Em comunicado, a Otan afirmou que reconhece a necessidade de fazer uma adesão mais rápida, porém não há como traçar um prazo.

Mais cedo, o líder ucraniano observou que não parecia ter “prontidão” para convidar a Ucrânia para dentro da organização ou até mesmo torná-la membro. Apesar das críticas de Zelensky, Kiev aceita que não tem como se juntar à Otan enquanto a guerra com a Rússia se desenrola, no entanto, pretende se juntar o mais rápido possível após o fim dos combates.

Nesta terça-feira, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, comentou que os aliados reafirmaram que a Ucrânia se tornaria um membro da Otan e concordaram em abandonar a necessidade processual de um plano de ação formal para a adesão.

“Isso mudará o caminho de adesão da Ucrânia de um processo de duas etapas para um processo de uma etapa”, explicou.

No entanto, Zelensky escreveu em seu Twitter que a falta de um prazo acordado significa que a eventual adesão de seu país pode se tornar uma moeda de troca. Segundo ele, “uma janela de oportunidade está sendo deixada para barganhar a adesão da Ucrânia à Otan nas negociações com a Rússia”. Ele também aproveitou para chamar essa incerteza de um “absurdo”.

Alguns membros da aliança militar temem que a adesão quase automática da Ucrânia dê à Rússia um incentivo para prolongar a guerra que se iniciou em 24 de fevereiro de 2022. De acordo com a organização, a Ucrânia se tornou “cada vez mais interoperável e politicamente integrada à aliança”. Na quarta-feira 12, Stoltenberg vai se reunir com Zelensky na reunião inaugural do Conselho Otan-Ucrânia.

Além disso, a cúpula de Vilnius ocorre um dia depois que a Turquia abandonou sua oposição à adesão da Suécia à aliança militar. Agora, o país vai se tornar o 32º membro da aliança, depois da Finlândia se tornar membro em abril.

