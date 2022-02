Otan diz que Rússia enviou 30 mil soldados para Belarus

A Otan disse nesta quinta-feira (3) que a Rússia intensificou a movimentação de tropas para Belarus, país que faz fronteira com o norte da Ucrânia, nos últimos dias e deve ter cerca de 30.000 soldados para realização de exercícios militares conjuntos na região.

Os treinamentos, que irão durar de 10 a 20 de fevereiro, funcionam como pretexto para a Rússia aumentar ainda mais o número de tropas ao longo da divisa do território ucraniano em um momento em que os Estados Unidos e aliados ocidentais alertam que os russos podem estar se preparando para uma guerra.

O ministro da Defesa da Ucrânia disse que, atualmente, mais de 127.000 soldados russos estão próximos à fronteira. Em contrapartida, o Kremlin segue negando que pretende invadir o país vizinho e disse que irá retirar os militares de Belarus após o fim dos exercícios.

Além disso, o governo afirma que os treinamentos fazem parte de um ensaio para repelir eventuais ameaças externas e não divulgou o número exato de tropas deslocadas.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que foi visto um movimento significativo de forças russas em direção à Belarus.

“Essa é a maior movimentação russa desde a Guerra Fria, com uma expectativa de mais de 30.000 soldados, além de membros de operações especiais, caças, sistemas de defesa antiaérea e mísseis com capacidade nuclear”, disse ele.

De acordo com a imprensa russa, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, chegou a Belarus nesta quinta para inspecionar as tropas e deve se encontrar com o líder do país, Alexander Lukashenko.

O Kremlin é contra a possível adesão de Kiev à aliança militar da Otan e vem alertando que uma adesão terá consequências graves. A Aliança, por sua vez, afirma que “a relação com a Ucrânia será decidida pelos 30 aliados e pela própria Ucrânia, mais ninguém” e acusa a Rússia de enviar tanques, artilharia e soldados à fronteira para preparar um ataque.

Na terça, o presidente russo, Vladimir Putin, acusou os Estados Unidos e a Otan de tentar empurrar a Rússia para uma guerra, mesmo esperando que os diálogos continuem. Autoridades do governo americano acreditam que Putin ainda não tomou a decisão de invadir, porém esperam que isso possa acontecer nas próximas semanas.

Já nesta quinta, o governo russo novamente acusou Washington de aumentar as tensões na região após o anúncio de que enviariam mais de 3.000 soldados para a Alemanha, Romênia e Polônia.

Em resposta, os Estados Unidos e a Otan descreveram a medida como um “forte sinal de que a Aliança se preocupa com seus aliados”.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, se ofereceu para mediar a crise entre as nações e deve chegar a Kiev ainda nesta quinta.

É esperado que os turcos assinem um contrato com os ucranianos para a construção de drones na Ucrânia, algo que irá incomodar a Rússia, principalmente pelo fato desses drones já terem sido utilizados durante os conflitos do governo com separatistas russos na região da Crimeia.

As avaliações mais recentes da inteligência dos EUA colocam mais de 50 grupos táticos russos enviados dentro e nos arredores da fronteira com a Ucrânia, enquanto a avaliação mais recente do Ministério da Defesa ucraniano diz que a Rússia já enviou mais de 127.000 soldados à região.

Putin afirmou que uma eventual adesão do país vizinho à Otan é uma ameaça não apenas à Rússia, “mas também a todos os países do mundo”. Segundo ele, uma Ucrânia próxima ao Ocidente pode ocasionar uma guerra para recuperar a Crimeia – território anexado pelo governo russo em 2014 –, levando a um conflito armado.