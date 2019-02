Otan admite possibilidade de ter atacado postos de controle paquistaneses

Londres, 26 nov (EFE).- Um porta-voz da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) admitiu neste sábado à ‘BBC’ que é ‘altamente provável’ que o grupamento da Otan seja o responsável pelo ataque contra dois postos de controle paquistaneses na fronteira desse país com o Afeganistão, que deixou 24 mortos e uma dezena de feridos.

O general Carsten Jacobson disse que a organização está investigando o caso, que aconteceu na noite desta sexta-feira, e lamentou o ocorrido.

O exército do Paquistão acusou neste sábado a Otan de violar seu espaço aéreo e matar 24 de seus soldados, além de deixar 13 feridos. Segundo os militares, helicópteros e aviões de combate da missão da Otan no Afeganistão lançaram ontem um ataque, sem que houvesse provocação, contra dois postos de controle na região tribal de Mohmand.

O porta-voz disse que no momento do incidente forças afegãs e da Otan estavam no local. ‘Foi pedido apoio aéreo e somos conscientes de que é altamente provável que isso tenha causado vítimas’, explicou. O chefe do exército paquistanês, Ashfaq Pervez Kiyani, qualificou a ação de ‘inaceitável’ e ‘irresponsável’. EFE