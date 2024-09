Os últimos preparativos para o debate entre Kamala Harris e Donald Trump

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, desembarcou na Filadélfia na segunda-feira, 9, na véspera de seu primeiro – e possivelmente único – debate eleitoral com o ex-presidente Donald Trump antes das eleições presidenciais em novembro.

Harris passará o dia na maior cidade da Pensilvânia, onde acontecerá o debate, enquanto o candidato republicano deve chegar apenas horas antes do evento sediado pela emissora americana ABC News às 21h (22h no horário de Brasília) desta terça-feira, 10.

Faltando menos de dois meses para as eleições, o confronto entre a vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano pode ser um ponto de virada na disputa que se mantém acirrada pela conquista dos eleitores.

Uma pesquisa nacional do jornal americano The New York Times em parceria com a Siena College indicou que Trump está, por pouco, à frente de Harris, com 48% a 47%, respectivamente. A sondagem tem margem de erro de três pontos percentuais — um cenário parecido ao aferido em julho pelo Times/Siena.

Este será o primeiro encontro presencial entre os dois candidatos, uma oportunidade crucial para conquistar eleitores indecisos.

Questões como economia, imigração e política externa estarão em pauta, mas a imagem que eles projetarem durante o debate pode ter um impacto ainda maior.

O que esperar do debate

Harris disse estar se sentindo “bem” antes do debate, ao mesmo tempo em que antecipou o tom agressivo do adversário em uma entrevista de rádio ao Rickey Smiley Morning Show na segunda-feira: “Não há limites para o quanto ele pode baixar o nível, e devemos estar preparados para isso”.

A candidata democrata provavelmente tentará mostrar-se ao público como uma política convincente, com propostas claras. Ou seja, uma alternativa segura contra o imprevisível Trump.

No entanto, Harris também deve atacar a ficha criminal de Trump, destacando sua experiência como promotora de justiça da Califórnia, além de criticar as propostas do candidato republicano em relação ao direito ao aborto, depois que a Suprema Corte de maioria conservadora anulou Roe v. Wade em um movimento apoiado por Trump.

Em seu sétimo debate presidencial, Trump ele tem a experiência à seu favor, mas ainda se encontra em terreno desconhecido após seu antigo adversário, Joe Biden, abandonar a corrida à reeleição devido a críticas sobre seu desempenho e atos falhos em discursos.

Trump vem se preparando para o debate com a ex-congressista democrata Tulsi Gabbard, que enfrentou Harris num debate para a nomeação democrata em 2020.

Ele pretende colocar a democrata na defensiva e marcá-la como liberal demais. Ele pretende, ainda, criticar o histórico econômico e as políticas em relação à migração na fronteira EUA-México da chapa Biden-Harris.

“Você não pode se preparar para o presidente Trump. Simplesmente não há como fazer isso”, disse o assessor de campanha de Trump, Jason Miller, na segunda-feira, comparando Harris a “um boxeador tentando se preparar para Floyd Mayweather ou Muhammad Ali”.

