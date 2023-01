Os tanques de guerra chegaram tarde demais para a Ucrânia? Entenda

Os Estados Unidos anunciaram, na quarta-feira 25, o envio de tanques M1 Abrams para a Ucrânia, o que encorajou a Alemanha a aprovar, também, o envio de 14 de seus tanques de ponta Leopard 2. Os veículos, que são os mais avançados do mercado, vão representar um aumento significativo do poder bélico para Kiev – mas a previsão da chegada desses equipamento no campo de batalha é de até um ano.

Os veículos americanos vão ser comprados de empreiteiras privadas, e não dos estoques do Pentágono, o que pode atrasar seu envio. Além disso, especialistas argumentam que os tanques não são compatíveis com o campo de batalha ucraniano, por conta do seu alto consumo de combustível.

+ Ucrânia deve ser admitida na Otan, diz Boris Johnson

Por outro lado, o anúncio dos Estados Unidos e Alemanha aumenta a possibilidade do envio de tanques por outros países mais próximos de Kiev, que podem chegar um pouco mais cedo.

Os tanques Leopard 2, fabricados na Alemanha, são amplamente distribuídos por toda a Europa e a maior esperança para a Ucrânia. Estima-se que há 2 mil tanques do tipo espalhados pela Europa. Mais de uma dúzia de países usam o equipamento, incluindo a Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia, e deseja fornecê-los à Kiev. Autoridades da Finlândia, Holanda e Espanha também disseram que iriam enviar estoques para o país invadido pela Rússia, ou que estavam dispostos a fazê-lo.

Continua após a publicidade

+ A leva de tanques que vai chegar à Ucrânia fará diferença na guerra?

A Ucrânia disse que tem uma necessidade urgente de equipamentos mais pesados na guerra contra a invasão russa. O poder bélico ucraniano tem disponibilidade limitada de tanques, a maioria deles da era soviética ou pós-soviética. Kiev afirma precisar de 300 tanques, porém analistas ocidentais sugerem que 100 veículos podem mudar o equilíbrio da guerra.

A Alemanha ficou sob pressão crescente dos aliados para ajudar Kiev com a demanda. Contudo, Berlim não queria ser vista como a única potência ocidental colocando tanques no campo de batalha contra a Rússia – com o anúncio dos Estados Unidos, o apoio diplomático foi visto como suficiente. Washington e Berlim não relacionaram publicamente as duas questões, mas coordenaram os dois anúncios.

+ Espanha prende suspeito de enviar carta-bomba para presidente e embaixadas

“O que esta decisão faz é mostrar como estamos unidos com nossos aliados e parceiros e fazendo tudo isso de forma coordenada”, afirmou John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

Enquanto os tanques M1 Abrams não chegam no campo de batalha ucraniano, especialistas acreditam que os Leopard 2 vão ser um impulso significativo para a capacidade ofensiva da Ucrânia. A expectativa é que os equipamentos possam ser um fator importante para a mudança de equilíbrio na guerra.