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Os recados de papa Leão XIV a Milei durante visita à Argentina

Na segunda parada de sua turnê pela América do Sul, pontífice lança alertas sobre políticas de austeridade, falta de inclusão e corrupção no governo

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 14h01 | Atualizado em 9 nov 2026, 14h38
O papa Leão XIV, de batina branca e capa vermelha, com um crucifixo dourado no pescoço, conversa com o presidente argentino, Javier Milei, de terno preto e cabelo volumoso, em um ambiente externo claro
O Papa Leão XIV é recebido pelo presidente da Argentina, Javier Milei, por ocasião de sua chegada ao Aeroporto Internacional Aeroparque Jorge Newbery, em Buenos Aires. 08/11/2026 -  (Luis Robayo/AFP)
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Parte de uma turnê de quase duas semanas pela América do Sul, a viagem à Argentina do papa Leão XIV veio acompanhada de uma série de recados duros ao presidente do país, Javier Milei. O pontífice já passou pelo Uruguai e, depois, embarcará rumo ao Peru na quarta-feira, 11.

Pessoas com deficiência

Nesta segunda-feira, 9, durante visita a uma casa de caridade na zona sul de Buenos Aires, ele afirmou que um país é medido pela inclusão das pessoas com deficiência, em meio a denúncias contra a Casa Rosada pelas duras políticas de ajuste fiscal que afetaram auxílios, também, neste setor.

“O progresso de uma nação também se mede pela acolhida que é capaz de oferecer a todas as pessoas com deficiência e necessidades especiais”, disse o pontífice em seu discurso no Cottolengo Don Orione em Claypole, na zona sul de Buenos Aires.

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Austeridade

Na véspera, ele já havia feito uma crítica contundente às severas medidas de austeridade adotadas pelo governo argentino, insistindo que o crescimento econômico deve beneficiar a todos.

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“A economia deve estar a serviço das pessoas, e não as pessoas a serviço da economia”, afirmou ele no domingo 8, durante um discurso que foi recebido com aplausos entusiasmados em Buenos Aires.

Em uma defesa dos pobres e aposentados, Leão destacou a situação difícil daqueles que, “apesar de trabalharem arduamente, ainda assim lutam para suprir as necessidades de suas famílias”. Ele enfatizou a necessidade de uma “atenção especial àqueles afetados por doenças, dependência ou deficiência” — uma referência velada aos controversos cortes do governo nos subsídios.

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As crises que aumentam a pressão sobre Javier Milei

Corrupção

O papa também disse diretamente a Milei que o fortalecimento da democracia exige “disposição para ouvir” e o “uso cuidadoso das palavras”.

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Paralelamente, perante a multidão em Buenos Aires, enfatizou a importância da “integridade pessoal” no exercício de cargos públicos, ressaltando que “a corrupção mina a confiança dos cidadãos em suas instituições”, em meio a investigações que atingiram o coração da Casa Rosada devido a suspeitas de propina e desvio de verbas que afetam o ex-porta-voz da presidência e a irmã do mandatário, Karina Milei.

A Argentina é o país natal do falecido papa Francisco, a quem o mandatário ultraliberal chegou a insultar publicamente por causa de suas pregações em defesa dos mais pobres. Leão afirmou estar “refazendo” os passos do antecessor.

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