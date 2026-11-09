Os recados de papa Leão XIV a Milei durante visita à Argentina

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O papa Leão XIV, em turnê pela América do Sul, enviou recados duros ao presidente argentino Javier Milei. Em sua passagem por Buenos Aires, o pontífice criticou a falta de inclusão de pessoas com deficiência, defendeu que a economia deve servir a todos e condenou a corrupção em cargos públicos. Suas declarações ecoam a defesa dos mais vulneráveis.

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Parte de uma turnê de quase duas semanas pela América do Sul, a viagem à Argentina do papa Leão XIV veio acompanhada de uma série de recados duros ao presidente do país, Javier Milei. O pontífice já passou pelo Uruguai e, depois, embarcará rumo ao Peru na quarta-feira, 11.

Pessoas com deficiência

Nesta segunda-feira, 9, durante visita a uma casa de caridade na zona sul de Buenos Aires, ele afirmou que um país é medido pela inclusão das pessoas com deficiência, em meio a denúncias contra a Casa Rosada pelas duras políticas de ajuste fiscal que afetaram auxílios, também, neste setor.

“O progresso de uma nação também se mede pela acolhida que é capaz de oferecer a todas as pessoas com deficiência e necessidades especiais”, disse o pontífice em seu discurso no Cottolengo Don Orione em Claypole, na zona sul de Buenos Aires.

Austeridade

Na véspera, ele já havia feito uma crítica contundente às severas medidas de austeridade adotadas pelo governo argentino, insistindo que o crescimento econômico deve beneficiar a todos.

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“A economia deve estar a serviço das pessoas, e não as pessoas a serviço da economia”, afirmou ele no domingo 8, durante um discurso que foi recebido com aplausos entusiasmados em Buenos Aires.

Em uma defesa dos pobres e aposentados, Leão destacou a situação difícil daqueles que, “apesar de trabalharem arduamente, ainda assim lutam para suprir as necessidades de suas famílias”. Ele enfatizou a necessidade de uma “atenção especial àqueles afetados por doenças, dependência ou deficiência” — uma referência velada aos controversos cortes do governo nos subsídios.

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As crises que aumentam a pressão sobre Javier Milei

Corrupção

O papa também disse diretamente a Milei que o fortalecimento da democracia exige “disposição para ouvir” e o “uso cuidadoso das palavras”.

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Paralelamente, perante a multidão em Buenos Aires, enfatizou a importância da “integridade pessoal” no exercício de cargos públicos, ressaltando que “a corrupção mina a confiança dos cidadãos em suas instituições”, em meio a investigações que atingiram o coração da Casa Rosada devido a suspeitas de propina e desvio de verbas que afetam o ex-porta-voz da presidência e a irmã do mandatário, Karina Milei.

A Argentina é o país natal do falecido papa Francisco, a quem o mandatário ultraliberal chegou a insultar publicamente por causa de suas pregações em defesa dos mais pobres. Leão afirmou estar “refazendo” os passos do antecessor.