Os recados de líder do Hamas a Israel em sua primeira fala pública

Yahya Sinwar, líder do grupo extremista Hamas, falou publicamente pela primeira vez desde o início da guerra contra Israel, em 7 de outubro. Em uma mensagem transmitida nos canais do grupo Hamas e publicada pelo jornal The Times of Israel, o líder afirmou que suas tropas não desistirão e que vão derrotar os israelenses.

Sinwar disse que o Hamas não se submeterá às “condições da ocupação”. “As Brigadas Al Qassam (braço armado do Hamas) destruirão o exército de ocupação, estão a caminho de esmagá-los”, afirmou. O líder da rede extremista também disse que as tropas israelenses “estão sofrendo pesadas perdas em vidas e equipamentos”.

As falas acontecem depois de um novo ataque israelense na Faixa de Gaza na noite do último domingo, 24. Mais de 70 pessoas teriam morrido na ofensiva que aconteceu na noite de Natal. Israel supõe que Sinwar está escondido na rede de túneis subterrâneos da Faixa de Gaza.