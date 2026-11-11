‘Os que poluem têm que pagar’, diz Guterres em sua última COP como secretário-geral da ONU

Na abertura da Cúpula de Líderes da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP31, nesta quarta-feira, 11, o secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu que governos taxem os lucros das empresas de combustíveis fósseis para financiar a recuperação de países atingidos pela crise climática.

Em Antália, na Turquia, Guterres acusou o lobby do carvão, do petróleo e do gás de dificultar o combate ao aquecimento global.

“Os combustíveis fósseis devem desaparecer como os dinossauros. Mas isso não vai acontecer por conta própria. Os dinossauros não tinham um lobby, mas os combustíveis fósseis têm”, disse Guterres diante de vários líderes mundiais.

A “estratégia” dos grupos de pressão “é simples”, explicou o português. “Distorcer a ciência. Adiar as políticas. Adiar a ação. Adiar a prestação de contas. É hora de abandonar este hábito e acabar com o vício em combustíveis fósseis”.

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“Aqueles que mais se beneficiam dos combustíveis fósseis devem ajudar a pagar a conta dos danos que causaram. Somente no último trimestre, as nove maiores empresas petrolíferas somaram 95 bilhões de dólares em lucros”, acrescentou Guterres.

Para sustentar a cobrança, o chefe da ONU comparou o lucro de US$ 95 bilhões das petrolíferas aos cerca de US$ 600 milhões recebidos pelo Fundo de Perdas e Danos. Criado há quatro anos, o mecanismo ajuda países em desenvolvimento a enfrentar os prejuízos causados pelas mudanças climáticas.

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“Chegou o momento para que os governos taxem os lucros gigantescos e os utilizem para ajudar a recuperação dos países vulneráveis. Os que poluem têm que pagar”, declarou.

O pronunciamento foi seu último na abertura de uma cúpula do clima como secretário-geral da ONU, cargo que deixará no fim do ano. A reunião de líderes prossegue até quinta-feira, 12, com a participação dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Recep Tayyip Erdoğan, da Turquia.

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Em seu primeiro discurso internacional após a reeleição, Lula cobrou que as nações ricas honrem os compromissos assumidos no combate às mudanças climáticas e defendeu a ampliação do apoio às populações mais afetadas pelo aquecimento global.

O governo de Donald Trump, por sua vez, não enviou representantes à COP31. Desde que voltou à Casa Branca, o presidente americano retirou novamente os Estados Unidos do Acordo de Paris, firmado em 2015 para conter o aquecimento global.