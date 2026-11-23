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Segundo pesquisas eleitorais, a Espanha vota dividida entre a permanência do premiê Pedro Sánchez e o avanço da direita. Temas centrais como crise imobiliária, acidentes ferroviários, imigração e denúncias de corrupção pautam a disputa que pode redefinir o poder no país.

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As eleições gerais da Espanha acontecerão no próximo domingo, 29. A expectativa, segundo as pesquisas, é que o atual primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, seja derrotado pelos adversários Alberto Núñez Feijóo e Santiago Abascal, ambos políticos da direta — o primeiro do tradicional Partido Popular e o segundo, do radical Vox –, que podem formar uma coalizão para garantir a derrota do líder esquerdista. Nesse sentido, os temas centrais que permeiam esta disputa entre lados são diversos. Confira, abaixo, alguns deles:

Crise de habitação

No início de outubro, em uma manobra arriscada, o líder do partido socialista espanhol decidiu antecipar as eleições gerais para 29 de novembro, após uma nova derrota parlamentar do governo esquerdista, pressionado pela crise de moradia que ainda assola o país. Antes, o pleito estava previsto para apenas para meados de 2027.

Na época, o Congresso rejeitou dois decretos voltados para a crise de habitação, que incluíam a suspensão de despejos de inquilinos vulneráveis até 2030, renovação automática dos contratos de aluguel para proteger os locatários contra altas abusivas e regulação mais rigorosa sobre os aluguéis de temporada e de curta duração.

As medidas eram a última esperança de Sánchez para conter a onda de protestos, desencadeada após o despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos. A idosa foi retirada à força de um apartamento em que viveu durante sete décadas, depois que o imóvel foi adquirido por uma empresa de investimento que pretendia aumentar o aluguel em 275%, para 2.650 euros (cerca de R$ 15,7 mil).

Como outros países europeus, a Espanha enfrenta um forte aumento dos preços de aluguel e de compra de imóveis. No início de novembro, Sánchez conseguiu aprovar medidas para restringir despejos forçados e a aquisição de imóveis por grandes fundos de investimento. A partir dessa vitória no Congresso, é possível que ele tente capitalizar no domingo o descontentamento gerado por essa crise.

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Tragédias ferroviárias

Em menos de um ano, a Espanha sofreu dois acidentes ferroviários graves na sua malha de trens de alta velocidade, a segunda maior do mundo depois da chinesa.

Em janeiro, uma colisão entre dois trens de alta velocidade deixou 46 pessoas mortas e mais de 120 feridas na Andaluzia. Em outubro, dois trens de alta velocidade colidiram na província de Toledo, no centro da Espanha, deixando 69 mortos e um número elevado de feridos. Os acontecimentos geraram dúvidas sobre a manutenção da rede ferroviária e a segurança dos passageiros.

O segundo acidente causou revolta na população, que criticou duramente o governo de Sánchez. Na ocasião, o ministro dos Transportes, Óscar Puente, renunciou ao cargo.

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Migração em massa para Ceuta

Ceuta, enclave espanhol no norte da África de cerca de 80 mil habitantes, registrou nos dias 30 e 31 de julho uma entrada maciça de dezenas de milhares de imigrantes procedentes do Marrocos. Desde então, centenas de pessoas continuam vivendo em acampamentos na cidade.

No dia 13 de outubro deste ano, o rei da Espanha, Felipe VI, visitou Ceuta pela primeira vez desde que assumiu o trono, em 2014. Na ocasião, ele declarou que a cidade é “parte irrenunciável” do país, indo na contramão do posicionamento de Marrocos, que reivindica o território como seu.

Sánchez recebeu muitas críticas por sua gestão dessa crise migratória. O premiê, ao contrário de seus homólogos vizinhos, sempre manteve uma postura aberta e receptiva diante de imigrantes.

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Extrema direita em ascensão

As pesquisas colocam em primeiro lugar nas intenções de voto o Partido Popular (32%), seguido pelo Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de Sánchez, com 29%, e depois o Vox, com 18%. O PSOE vem crescendo nas pesquisas desde 9 de novembro.

Nesse cenário, a extrema direita do Vox, atual terceira força política e em ascensão segundo as sondagens, será decisiva para o resultado final das eleições gerais. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, já disse que quer “governar sozinho”, mas que não vai “demonizar” o Vox, deixando o caminho livre para negociar com o partido.

Caso a coalizão se concretize, será a primeira vez que a extrema direita chega ao governo espanhol desde a morte do ditador Francisco Franco, em 1975.

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Corrupção

O principal desgaste político de Sánchez vem dos tribunais, por uma série de escândalos em seu entorno próximo. Sua mulher, Begoña Gómez, é acusada de registrar um software voltado à gestão de pequenas empresas no nome de uma empresa da qual é sócia enquanto ocupava o posto de professora da Universidade Complutense de Madri e chefe do departamento de inovação social. As acusações de corrupção e apropriação indébita foram descartadas, mas restaram as suspeitas de tráfico de influência e malversação de recursos públicos.

A isso se soma a imputação do ex-presidente José Luis Rodríguez Zapatero, uma das figuras mais influentes do socialismo espanhol e aliado político de Sánchez. PP e Vox têm feito campanha contra o “governo corrupto”, transformando estas eleições em um referendo sobre Sánchez.