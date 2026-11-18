O Partido Democrata começou a preparar as investigações que pretende conduzir sobre o governo do presidente Donald Trump a partir de janeiro, quando assumirá o controle da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, 18, o deputado Robert Garcia enviou 12 cartas a familiares e aliados do presidente, pedindo que preservem documentos que poderão ser usados nas apurações.

As cartas de Garcia, que deve presidir a Comissão de Supervisão e Reforma do Governo a partir do ano que vem, pedem que os registros sejam guardados, mas não obrigam os destinatários a entregá-los. Quando assumirem o comando da comissão, os democratas terão poder para emitir intimações e exigir a apresentação de documentos. “Isso é só o começo”, afirmou o deputado.

Entre os destinatários estão Donald Trump Jr. e Eric Trump, filhos do presidente, além do genro Jared Kushner. Os democratas querem investigar se os negócios da família foram favorecidos pelo governo. No caso dos irmãos, um dos focos é a participação na empresa de criptomoedas World Liberty Financial. Já em relação a Kushner, Garcia questiona a sobreposição entre os negócios da Affinity Partners e sua atuação como negociador do governo em conflitos internacionais.

Também estão previstas investigações sobre suspeitas de abusos nas operações da polícia migratória americana, o ICE. Receberam cartas o chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, a ex-secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e seu ex-assessor, Corey Lewandowski. As notificações a Noem e Lewandowski tratam ainda de acusações de uso dos cargos para obter vantagens privadas e favorecer aliados em contratos públicos.

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O vice-presidente J.D. Vance e o procurador-geral dos Estados Unidos, Todd Blanche, também estão entre os alvos. Nessa frente, os democratas apontam suspeitas de que o governo tenha tentado ocultar informações dos arquivos sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein e conter o desgaste político do caso. A transferência de Ghislaine Maxwell, antiga colaboradora de Epstein, para uma prisão de segurança mínima também está entre os temas que o partido pretende examinar.

Em declaração à agência de notícias Associated Press, a porta-voz da Casa Branca, Lauren Bis, afirmou que Trump está disposto a cooperar, mas acusou os democratas de “trabalhar contra o povo americano” caso promovam “investigações de fachada e políticas de esquerda radical”.

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Retaliação aos democratas

As cartas foram enviadas após o governo Trump renovar as ameaças de retaliação judicial a congressistas democratas que pretendem investigar o presidente e seus aliados.

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Em carta enviada no domingo, 15, o procurador federal Aaron Reitz acusou a senadora democrata Elizabeth Warren de planejar usar as investigações do Congresso para atingir pessoas próximas ao presidente. Ele afirmou ainda que as apurações precisam ter uma “finalidade legislativa legítima” e alegou que punir cidadãos por sua associação com Trump poderia violar os direitos constitucionais.

“O povo americano tem o direito de se associar livremente, sem que seus representantes eleitos o aterrorizem por meio de ações governamentais agressivas e de assédio”, escreveu Reitz na carta, que ele publicou no X (ex-Twitter). “Seus gritos de guerra, dirigidos a cidadãos e entidades privadas dos Estados Unidos por se associarem ao presidente Trump, podem violar esse direito constitucional. ”