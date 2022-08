Os presidentes que confirmaram presença no 7 de Setembro no Brasil

Ao menos três presidentes confirmaram viagens ao Brasil para participação para comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil, em 7 de Setembro, segundo o Ministério das Relações Exteriores. São eles o português Marcelo Rebelo de Sousa, o bissau-guineense Umaro Sissoco Embaló e o cabo-verdiano José Maria Neves.

Embora todos os chefes de Estado de ex-colônias de Portugal, e do próprio país europeu, tenham sido convidados, governantes de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste não confirmaram presença.

Um dos motivos podem ser as eleições recentes em Angola e Timor Leste. Na segunda-feira, 29, a comissão eleitoral angolana confirmou a reeleição de João Lourenço para segundo mandato, enquanto no Timor Leste José Ramos-Horta foi reeleito em abril.

O português Rebelo de Sousa recentemente visitou o Brasil, mas teve um encontro desmarcado com o presidente Jair Bolsonaro, que decidiu cancelar o compromisso com a autoridade portuguesa depois que soube que Sousa iria se encontrar com o ex-presidente Lula. A equipe do petista informou que os dois conversaram por uma hora e meia sobre a situação política na Europa, na América Latina e a guerra na Ucrânia.

Para o Bicentenário da independência, o governo brasileiro fará um desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios, com direito a uma autêntica operação de guerra para o esquema de segurança. Mais de 10.000 militares foram convocados para isolar a capital e barreiras serão montadas nos acessos a Brasília para impedir a entrada de caminhões. A ideia é evitar a bagunça vista no ano passado, quando caminhoneiros invadiram a Esplanada e lá ficaram dias a fio à espera do “golpe”.

Também haverá barreiras para o público em frente ao Itamaraty, onde estará exposto o coração de dom Pedro I. O órgão deixou Portugal pela primeira vez em 187 anos a pedido do governo brasileiro. O “objeto” estava guardado na igreja Irmandade de Nossa Senhora da Lapa desde 1835, a pedido do próprio ex-imperador, que queria ficar no Porto em um gesto de gratidão aos moradores da cidade, que o apoiaram durante a guerra entre 1832 e 1834 contra os absolutistas liderados por seu irmão, Dom Miguel.