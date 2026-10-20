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Os motivos por trás do retorno de príncipe Harry e Meghan Markle ao Reino Unido

Duque de Sussex falou pela primeira vez sobre motivação de volta para casa

Por Flávio Monteiro 20 out 2026, 16h06
Meghan Markle, com cabelos escuros e casaco cáqui, sorri olhando para a direita, enquanto Príncipe Harry, de camisa azul e barba ruiva, olha para a esquerda, em um ambiente externo com folhagem desfocada
Meghan Markle e o príncipe Harry (Asanka Ratnayake/Getty Images)
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Os motivos por trás do retorno de príncipe Harry e Meghan Markle ao Reino Unido Priorize VEJA no Google

O Príncipe Harry falou pela primeira vez acerca dos motivos que levaram ele e a esposa, Meghan Markle, a retornar ao Reino Unido. Em entrevista à revista britânica GQ, publicada nesta terça-feira, 20, Harry falou sobre seu desejo de colocar os filhos, Archie e Lilibet, em uma escola britânica e sobre a saudade que sentia de seu país natal.

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“Depois de seis anos (nos Estados Unidos) e podendo voltar ao Reino Unido apenas por períodos curtos, ter toda a minha família comigo lá, no lugar onde cresci, e poder mostrar aos meus filhos onde passei a infância, permitindo que eles vivenciem, de certa forma, algumas das experiências que tive — as boas, não necessariamente as ruins — me fez pensar de verdade, com seriedade, que esta é uma oportunidade e que devemos aproveitá-la agora”, disse o príncipe.

Harry destacou que colocar os filhos em contato com sua cultura foi particularmente especial. “Poder colocar as crianças em uma escola britânica significou muito para mim. Eu não sabia o quanto isso era importante”, afirmou, antes de completar: “Não se preocupe, não estou criticando as escolas americanas. Mas acho que, para crianças de 7 e 5 anos poderem fazer essa comparação e terem duas experiências culturais completamente diferentes, é muito importante hoje.”

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