⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Mundo

Os livros e autores submetidos a censura no Reino Unido, segundo jornal

Centenas de obras teriam sido retiradas de prateleiras ou tiveram circulação limitada em escolas do país

Por Flávio Monteiro 7 out 2026, 19h43
MICHELLE OBAMA
Biografia de Michelle Obama foi uma das obras atingidas pelas medidas (Tasos Katopodis/Getty Images)
Continua após publicidade
Os livros e autores submetidos a censura no Reino Unido, segundo jornal Priorize VEJA no Google

Embora a dinâmica em torno da censura de livros em 2025 esteja associada principalmente aos Estados Unidos, uma reportagem publicada pelo The Independent nesta quarta-feira, 7, aponta que o Reino Unido vivencia um fenômeno semelhante. O material afirma que centenas de obras foram retiradas das prateleiras ou tiveram a circulação restringida no último ano, entre elas Minha História, de Michelle Obama, e Crepúsculo, de Stephenie Meyer.

Uma investigação realizada pela Index on Censorship em 2024 mostrou que mais da metade dos bibliotecários escolares entrevistados havia recebido pedidos para retirar livros de suas coleções, com 56% afirmando ter sido obrigados a fazê-lo. Desde então, “a situação piorou”, afirma o Independent. Uma bibliotecária escolar relatou que viu 200 livros serem retirados das prateleiras após um diretor se incomodar com o livro Men Who Hate Women, de Laura Bates.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

O Independent aponta que muitos dos livros são removidos após uma única reclamação, dependendo da “solidariedade” da equipe de liderança da escola. Um exemplo semelhante aconteceu em Dorset, quando a reclamação de um pai levou à retirada de The Hate U Give, de Angie Thomas. A obra só voltou à lista de leitura após a reação negativa da comunidade de pais à medida.

Siga
Continua após a publicidade

Também há uma pressão crescente sobre bibliotecas públicas, onde conselhos municipais liderados pelo Reform UK, partido britânico de extrema-direita, restringiram exposições relacionadas ao Orgulho LGBTQ+. Embora nenhum livro tenha sido retirado das bibliotecas públicas, a restrição à promoção dessas obras foi criticada pela comunidade LGBTQ+, com o argumento de que a medida transmite a mensagem de que “esses livros deveriam existir apenas em segredo”.

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).