Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Mundo

Os jovens e barulhentos socialistas que estão ganhando as primárias do Partido Democrata

Fenômeno ameaça os planos da sigla para se reerguer nas eleições de novembro

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 08h00
FORA DA CURVA - El-Sayed: “progressista”, muçulmano e defensor de saúde universal para todos, vai concorrer ao Senado
FORA DA CURVA - El-Sayed: “progressista”, muçulmano e defensor de saúde universal para todos, vai concorrer ao Senado (Sarah Rice/Getty Images)
Continua após publicidade
Os jovens e barulhentos socialistas que estão ganhando as primárias do Partido Democrata Priorizar nos meus resultados Google

Um dos mais profundos efeitos colaterais do retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca foi a derrocada do Partido Democrata, que saiu do pleito atordoado e sem rumo. A data marcada para a volta por cima é 3 de novembro: as midterms, eleições de meio de mandato que vão renovar a Câmara, um terço do Senado e governos estaduais, não costumam favorecer o mandatário em exercício, alvo fácil de todo tipo de insatisfação popular — que há de sobra. Confirmando a regra, Trump viu sua popularidade escorregar para menos de 40% em meio à irritação no país com a guerra no Oriente Médio, cujos estrondos os americanos sentem no bolso. Os democratas teriam a faca e o queijo na mão para abocanhar ao menos uma, senão ambas as casas — não fosse a queda de braço interna que embaralha o horizonte político.

Sem nomes fortes em sua cúpula para aglutinar tendências e definir a seleção de candidatos, os caciques democratas veem, horrorizados, sua ala mais à esquerda cravar nas cédulas eleitorais os nomes de jovens que dominam as redes sociais e flertam com radicalismos poucas vezes pronunciados em palanques. Desde o início do ano, a turma que abertamente se rotula “socialista” ou “progressista” ganhou mais de 35 disputas primárias, em que democrata enfrenta democrata, contra candidatos do establishment. Na terça-feira 11, em Minnesota, a esquerdista Penny Flanagan levou a candidatura ao Senado. No mesmo dia, Francesca Hong, uma ex-chef que defende creches e merenda escolar gratuitas, perdeu por menos de 4 000 votos a vaga para concorrer ao governo de Wisconsin, um crucial estado-pêndulo. Antes delas, em Michigan, Abdul El-Sayed, 41 anos, médico muçulmano que defende um sistema de saúde grátis e universal, superou a moderada Haley Stevens, veterana deputada no quarto mandato, na luta pelo Senado.

CAUTELA - Obama: preocupado com a rejeição aos radicais nas urnas
CAUTELA - Obama: preocupado com a rejeição aos radicais nas urnas (Taylor Hill/Getty Images)

A marcha democrata para a esquerda começou com uma caravana que atravessou o país, liderada pela deputada Alexandria Ocasio-Cortez, 36 anos, e pelo veterano senador Bernie Sanders, 84, no fim do governo Biden, e ganhou vento a favor quando Zohran Mamdani se tornou, em novembro, o primeiro prefeito muçulmano de Nova York, defendendo projetos como congelamento de aluguéis e ônibus grátis. Em comum a todos os representantes desta ala está o apoio declarado à causa palestina, em linguagem que, vira e mexe, resvala no antissemitismo. Mesmo longe da maioria, a ala mais radical do Partido Democrata nunca fez tanto barulho, nem conseguiu destronar candidatos à reeleição há anos em suas cadeiras. Seu avanço reflete a crescente insatisfação entre os jovens com o custo de vida, a falta de perspectivas e o desdém pelos políticos mais idosos, herança do frágil Joe Biden.

Siga
Continua após a publicidade
PATRONO - Mamdani: vitória em Nova York deu voz à ala anti-establishment
PATRONO - Mamdani: vitória em Nova York deu voz à ala anti-establishment (Selcuk Acar/Anadolu/Getty Images)

A questão é como essa turma vai ser encarada pela maioria silenciosa — até Barack Obama, prócer do progressismo na legenda, evita dar apoio aos socialistas, receoso de que o sucesso nas primárias não se repita nas eleições gerais. A cúpula democrata vê nesses candidatos, com razão, uma arma que os republicanos já estão brandindo, com ataques à “esquerda radical” e aos “comunistas” — termos que arrepiam americanos nascidos e criados na Guerra Fria. O próprio Trump mencionou o termo comunismo 95 vezes desde o final de junho, chamando seus oponentes de “radicais lunáticos sem Deus”. “Ganhar primárias não é o suficiente. A marcha progressista pode virar um tiro no pé”, alerta Steven Ekovich, cientista político da American University. Quando novembro vier, a sorte estará lançada.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 14 de agosto de 2026, edição nº 3008

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).