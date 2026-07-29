Os índices de aprovação de Donald Trump, segundo nova pesquisa

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Donald Trump atinge seu pior nível de desaprovação, com 62% dos americanos insatisfeitos, segundo pesquisa YouGov. O levantamento aponta queda drástica em áreas cruciais como saúde e comércio, além de perda de apoio em segmentos-chave de sua base eleitoral. Entenda o que a sondagem revela sobre o cenário atual.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atingir seu pior nível de aprovação desde que chegou à Casa Branca, segundo pesquisa da YouGov divulgada na terça-feira 28. O levantamento mostra que 62% dos americanos desaprovam seu desempenho e 34% o aprovam, repetindo o maior índice de rejeição já registrado para o republicano.

O saldo entre aprovação e desaprovação é de 28 pontos percentuais negativos, o pior já registrado para Trump em seus dois períodos na Presidência. No mesmo período de seu primeiro mandato, o saldo de aprovação era de -9 pontos.

Áreas centrais

A pesquisa também aponta avaliações predominantemente negativas em áreas centrais da administração. Na saúde, 59% desaprovam a condução do governo e 31% aprovam. No meio ambiente, a rejeição chega a 56%, ante 31% de aprovação. Em educação, os índices são de 54% e 33%, respectivamente, enquanto a política sobre aborto recebe 53% de desaprovação e 32% de aprovação.

A atuação relacionada a armas nucleares também é mal avaliada, com 55% de rejeição e 32% de apoio. Já na política externa, o levantamento indica 60% de desaprovação e 32% de aprovação.

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As polêmicas medidas de Donald Trump

A política comercial, uma das áreas que mais rendeu louros a Trump em seu primeiro mandato, aparece agora entre os pontos mais criticados. Apenas 30% aprovam a forma como o presidente conduz o comércio internacional, enquanto 59% desaprovam.

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Grupos importantes

A sondagem mostra ainda que Trump perdeu apoio em segmentos que historicamente formavam uma parte importante de sua base eleitoral. Entre americanos de 45 a 64 anos, apenas 33% aprovam seu desempenho, enquanto 63% desaprovam. Entre eleitores brancos sem diploma universitário, a aprovação caiu para 43%, contra 52% de desaprovação.

O índice de aprovação do presidente americano também caiu entre os republicanos que não se identificam com o movimento MAGA (“Make America Great Again”). Nesse grupo, 55% aprovam o presidente e 43% desaprovam, uma queda significativa em relação ao início do mandato. Já entre eleitores independentes, o índice líquido de aprovação recuou para -53.

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São dados que preocupam as rodas do poder em Washington — e com razão. As eleições de meio de mandato, que daqui a quatro meses colocarão em disputa cruciais assentos no Congresso, podem ser diretamente impactadas, e Trump corre o risco de sair menor do pleito.

O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 27 de julho com 1.653 adultos nos Estados Unidos. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais.