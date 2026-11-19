Kate Middleton chamou atenção ao prestigiar a moda indiana durante a cerimônia do Earthshot Prize, realizada na última terça-feira, 17, em Mumbai, na Índia. Ao lado do príncipe William, a princesa de Gales escolheu um vestido vermelho da estilista indiana Mahima Mahajan, confeccionado artesanalmente por profissionais locais. A peça, batizada de Sindoori Red Anarkali, traz bordados feitos à mão, detalhes dourados e aplicações de pedrarias, além de uma modelagem inspirada no vestuário tradicional do país.

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A escolha foi comemorada pela grife nas redes sociais. “Feito na Índia, com o amor e a dedicação de nossos artesãos, esta criação especial chegou agora às mãos de Sua Alteza Real Catherine, a princesa de Gales. Um momento de imenso orgulho para todos que ajudaram a dar vida a esta peça”, publicou a marca. Para completar o visual, Kate usou um conjunto de colar e brincos de esmeraldas que pertenceu à rainha Elizabeth II, além de uma bolsa de veludo da Prada. William também prestigiou a moda indiana ao vestir um traje preto assinado pelo estilista Manish Malhotra.

A cerimônia do Earthshot Prize, iniciativa criada por William para reconhecer projetos voltados à preservação ambiental, integrou a visita oficial do casal à Índia. A premiação reúne soluções inovadoras para enfrentar problemas ambientais e concede recursos financeiros aos vencedores para ampliar seus projetos.

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