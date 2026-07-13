Os detalhes do encontro secreto entre rei Charles II e os netos

Rei Charles III reencontrou os netos, Archie, 7, e Lilibet, 5, pela primeira vez em quatro anos. O encontro aconteceu na sexta-feira, 10, na Highgrove House, residência de campo do monarca em Gloucestershire, na Inglaterra. O Palácio de Buckingham confirmou a reunião, mas não divulgou fotos nem detalhes do momento.

A família vive na Califórnia desde que Harry e Meghan deixaram os cargos de membros ativos da família real, em 2020. A última vez que as crianças estiveram no Reino Unido foi em junho de 2022, durante as comemorações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II. Na ocasião, Charles ainda era príncipe e conheceu Lilibet pessoalmente pela primeira vez.

Segundo o The Guardian, Meghan, Archie e Lilibet estavam em Portugal antes de seguirem para o Reino Unido. A escolha da Highgrove House teve relação tanto com a logística quanto com a privacidade. A propriedade fica a cerca de duas horas de Birmingham, onde Harry participou, no mesmo dia, de um evento que marcou a contagem regressiva para os Jogos Invictus de 2027. Charles também cumpria compromissos oficiais em Oxfordshire, uma região próxima à residência.

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