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Os detalhes do encontro secreto entre rei Charles II e os netos

Meghan Markle e os filhos se reuniram com o monarca e a rainha Camilla

Por Giovanna Fraguito 13 jul 2026, 18h35 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h26
Meghan Markle: quiet luxury
Meghan Markle: quiet luxury (Aaron Chown/PA Images/Getty Images)
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Rei Charles III reencontrou os netos, Archie, 7, e Lilibet, 5, pela primeira vez em quatro anos. O encontro aconteceu na sexta-feira, 10, na Highgrove House, residência de campo do monarca em Gloucestershire, na Inglaterra. O Palácio de Buckingham confirmou a reunião, mas não divulgou fotos nem detalhes do momento.

A família vive na Califórnia desde que Harry e Meghan deixaram os cargos de membros ativos da família real, em 2020. A última vez que as crianças estiveram no Reino Unido foi em junho de 2022, durante as comemorações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II. Na ocasião, Charles ainda era príncipe e conheceu Lilibet pessoalmente pela primeira vez.

Segundo o The Guardian, Meghan, Archie e Lilibet estavam em Portugal antes de seguirem para o Reino Unido. A escolha da Highgrove House teve relação tanto com a logística quanto com a privacidade. A propriedade fica a cerca de duas horas de Birmingham, onde Harry participou, no mesmo dia, de um evento que marcou a contagem regressiva para os Jogos Invictus de 2027. Charles também cumpria compromissos oficiais em Oxfordshire, uma região próxima à residência.

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