Os detalhes do casamento do herdeiro do homem mais rico da Ásia

Os herdeiros bilionários Anant Ambani e Radhika Merchant se casarão em uma cerimônia que se estenderá de 12 a 14 de julho na Índia — datas escolhidas a dedo, com base no mapa astral dos dois. Eles foram apresentados por amigos em 2017 e começaram a namorar pouco depois. A troca de alianças, ao que tudo indica, será um dos eventos mais luxuosos e aguardados no país neste ano.

Anant, de 29 anos, é filho caçula do homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani, com a filantropa Nita Ambani. O pai do noivo entrou em 1981 na empresa Reliance Industries, fundada por seu avô. Hoje, ocupa o posto de CEO do que se tornou a maior produtora de petróleo e gás da Índia e soma patrimônio líquido de US$ 118 bilhões.

O noivo, por sua vez, é formado pela Universidade Brown, nos Estados Unidos, e atua na liderança da expansão do setor de Energia do conglomerado. Ele também administra um recém-lançado abrigo de animais de 3.000 acres. Radhika Merchant, com quem se casará, é filha do magnata Viren Merchant, dono da gigante farmacêutica Encore Healthcare. A jovem de 29 anos é formada pela Universidade de Nova York, nos EUA, e também trabalha na empresa da família.

Caso siga os passos das celebrações de pre-wedding, o casamento mostrará, de fato, o nível de riqueza das famílias de Anant e Radhika. Para dar um gostinho do casamento aos convidados, o casal realizou, em março, três dias de festanças na cidade de Jamnagar, com presença de Mark Zuckerberg e Bill Gates e apresentação de Rihanna, e quatro dias de cruzeiro pelo Mediterrâneo, em maio, que incluiu paradas na Europa e shows de Katy Perry, Backstreet Boys e Andrea Bocelli.

As famílias foram, inclusive, alvos de críticas por esbanjar em meio à pobreza que atinge milhões de pessoas no país. Em resposta, os Ambani realizaram atos de caridade às vésperas das celebrações. Ainda nesta terça-feira, 2, realizaram um casamento em massa para 50 casais “desprivilegiados” da cidade, que vestiram joias e foram presenteados com itens domésticos e mantimentos por um ano. A indústria de casamento é a quarta maior da Índia, tendo sido avaliada em US$ 130 bilhões pela Confederation of All India Traders.

O casamento

As cerimônias acontecerão na residência de 27 andares dos pais de Anant e no Jio World Convention Centre, também de propriedade da família, com capacidade para 16 mil pessoas. Segundo o convite de casamento, vazado pela agência de notícias indiana ANI, as cerimônias serão divididas, respectivamente, em “Shubh Vivaah” ou “casamento auspicioso”, “Shubh Aashirwad” ou “bênção divina” e “Mangal Utsav” ou recepção, distribuídas ao longo dos três dias, seguindo a tradição hindu.

O hinduísmo também prevê a realização do “Sangeet”, na véspera ao casamento, em que amigos e familiares do casal dançam para os convidados. Para colocar tudo em prática, Manish Malhotra, um dos designers mais famosos da Índia, atuará como diretor criativo do casamento, ao lado de Nita Ambani, mãe do noivo.

“Cada detalhe, da decoração e culinária ao traje e ambiente; cada evento, do vibrante Sangeet ao dia cerimonial do casamento e à grande recepção, é projetado para mergulhar os convidados em uma atmosfera de alegria, amor e celebração”, adiantou Manish à emissora americana CNN.

A moda também está sob supervisão do popular designer, que “dedicou vários meses de trabalho meticuloso para criar peças requintadas” para o casamento de julho. Ele explicou que os convidados foram orientados a usar trajes “tradicionais indianos” na estreia da festividade, como sári para mulheres e kurta para homens. No dia seguinte, vestirão roupas “formais indianas” e encerrarão com “chiques indianos” no dia 14.

Não se sabe quais figurões da moda ficarão responsáveis por vestir os noivos. Nas festas que antecederam o grande dia, eles foram vistos em roupas de influentes designers indianos, como Malhotra, Sabyasachi Mukherjee e Tarun Tahiliani.