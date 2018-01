Oprah Winfrey diz não estar interessada em eleições americanas

Oprah Winfrey afirmou à revista americana InStyle que não tem interesse em concorrer às eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos. Segundo a ex-apresentadora da televisão americana, ela não “tem o DNA” para ser presidente.

“Sempre me senti muito segura e confiante comigo mesma para saber o que eu conseguiria ou não fazer”, afirmou na entrevista. “E isso é algo que não me interessa”, concluiu.

As especulações sobre a candidatura de Oprah surgiram após seu discurso no Globo de Ouro. A ex-apresentadora roubou o show na premiação e aqueceu o Twitter com uma série de publicações contendo as hashtags #OprahForPresident (Oprah para presidente) e #Oprah2020.

Em seguida, a emissora CNN relatou que Oprah estava pensando ativamente sobre uma candidatura, citando dois amigos próximos. A atriz, contudo, negou que tenha intenções de concorrer.

“Me encontrei com uma pessoa outro dia que disse que me ajudaria com a campanha”, afirmou à InStyle. “Mas isso não é para mim”.

Pesquisa

Uma pesquisa de opinião realizada pela consultoria política Rasmussen Reports indicou que Oprah poderia vencer Donald Trump em uma eleição presidencial. A análise apontou que 48% dos eleitores votariam na ex-apresentadora, contra 38% que apoiariam Trump.

A própria Casa Branca reagiu às especulações sobre uma possível candidatura de Oprah à Presidência. Um porta-voz da atual administração afirmou no início de janeiro que Trump enfrentaria Oprah com prazer na corrida presidencial de 2020.