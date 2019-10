Oposição trabalhista aceita eleições antecipadas no Reino Unido

O Reino Unido está próximo de realizar novas eleições, após o Partido Trabalhista, de oposição ao governo do premiê Boris Johnson, anunciar nesta terça-feira, 29, que concordará com a realização do pleito antecipado em dezembro.

Na segunda-feira 28, o Parlamento recusou a proposta de realização das eleições em 12 de dezembro apresentada por Johnson. Na votação, os deputados trabalhistas foram alguns dos legisladores que se posicionaram contra o adiantamento.

Nesta terça, contudo, o líder do partido, Jeremy Corbyn, afirmou que a cúpula da legenda decidiu dar seu apoio à medida proposta pelo governo. Com o apoio da oposição, Johnson deve ter os votos necessários para aprovar o adiantamento.

A condição imposta pelos trabalhistas para aprovar a convocação das eleições era que a possibilidade de um Brexit sem acordo com a União Europeia (UE) fosse totalmente descartada. Segundo Corbyn, suas demandas foram cumpridas.

Desta forma, ele prometeu, diante de membros do partido, lançar “a campanha mais ambiciosa e radical para uma verdadeira mudança que o nosso país jamais viu”.

Johnson deve apresentar uma nova proposta de antecipação do pleito no Parlamento ainda nesta terça, segundo o seu governo.

Contudo, ainda há um desencontro sobre a data exata da realização das eleições. O governo quer marcar o pleito no dia 12 de dezembro, enquanto alguns partidos da oposição pedem que a votação seja feita no dia 9. Porém, segundo a BBC, eles estariam dispostos a entrar em um consenso e aceitar 11 de dezembro.

A UE aprovou o adiamento da data máxima do Brexit para 31 de janeiro. Johnson solicitou a Bruxelas uma nova prorrogação após ser forçado pela Câmara dos Comuns, diante das dificuldades para aprovar o acordo de saída no Parlamento britânico.