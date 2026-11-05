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Oposição pede impeachment do presidente do Paraguai por crise bancária

Quebra do Ueno Bank congelou depósitos de 3 milhões de pessoas; Santiago Peña foi acionista do grupo dono da instituição até 2025

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 09h24
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos curtos, terno escuro, camisa branca e gravata azul-petróleo estampada, olhando para a direita com expressão séria, em fundo azul e roxo desfocado
Santiago Peña, presidente do Paraguai (Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images)
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Deputados da oposição apresentaram nesta quinta-feira, 5, um pedido de impeachment contra o presidente do Paraguai, Santiago Peña, e seu vice, Pedro Alliana, a quem responsabilizam pela crise envolvendo o banco digital Ueno, uma das maiores instituições financeiras paraguaias, e que levou ao congelamento dos depósitos de cerca de 3 milhões de pessoas.

A acusação foi apresentada por 35 deputados, solicitando que o presidente da Câmara convoque uma sessão extraordinária nesta quinta para discutir o caso. Para abrir o processo, é necessário o apoio de dois terços dos deputados. Ainda não está claro se a bancada governista apoiará a proposta.

O texto da acusação apresentado à Câmara dos Deputados pede a abertura de um processo de impeachment “por mau desempenho de suas funções no exercício do cargo”. Entre as acusações contra Peña está a de “conflito de interesses”, além de questionamentos sobre o aumento do seu patrimônio.

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Peña, que assumiu o cargo em 2023 para um mandato até 2028, possuía ações de um grupo que controlava o Ueno Bank, das quais se desvinculou em março de 2025. A oposição o acusa de tomar “decisões regulatórias supostamente favoráveis” ao banco digital e de concentrar recursos previdenciários na instituição, evocando ecos do escândalo Master no Brasil.

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Revolta nas ruas

Centenas de manifestantes voltaram a protestar em Assunção, capital paraguaia, pedindo a devolução do seu dinheiro e o julgamento do presidente. Na véspera, longas filas se formaram nas agências do Ueno Bank, por clientes querendo sacar seu dinheiro.

“É o dinheiro da nossa aposentadoria, que agora não sabemos se vamos receber”, disse à AFP a médica Teresa Montiel, que levou para o protesto um cartaz com a frase: “Unidos somos mais fortes”.

A crise começou ontem, depois que o Banco Central do Paraguai (BCP) decidiu intervir no Ueno Bank por insuficiência de capital. Com isso, os serviços da instituição foram suspensos.

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Quase metade dos 6,4 milhões de paraguaios tem conta no banco. O escândalo levou à renúncia do presidente do BCP, Carlos Carvallo. O governo anunciou que vai devolver parte dos depósitos das pessoas afetadas.

Impeachment

Os deputados precisam reunir 53 votos, de um total de 80 parlamentares, para aprovar o pedido contra Peña e Alliana. Caso isso aconteça, o Senado conduzirá o julgamento, que poderá destituir os governantes caso sejam alcançados 30 votos entre os 45 senadores.

O Partido Colorado, de Peña, tem maioria própria nas duas câmaras do Congresso, mas seu presidente, o ex-chefe de Estado Horacio Cartes, distanciou-se do governo. Já houve um impeachment na história paraguaia recente: em 2012, o então presidente, Fernando Lugo, foi destituído após um massacre que deixou 11 camponeses e 6 policiais mortos. O ex-bispo havia chegado ao poder quatro anos antes, encerrando seis décadas de hegemonia do Partido Colorado.

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Em resposta à crise, Peña sancionou uma lei aprovada rapidamente pelo Congresso, que “permitirá aos correntistas receber, no menor prazo possível, parte do fundo de garantia, a fim de que o dinheiro volte para as mãos daqueles a quem corresponde”. A norma estabelece que os pagamentos sejam realizados nos próximos cinco dias.

O Congresso também aprovou um dos três candidatos indicados pelo Executivo para recompor o conselho diretor do Banco Central, instituição que apresentou denúncia contra o Ueno Bank, resultando na prisão de oito pessoas, entre elas seu presidente, Miguel Vázquez.

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